Previziuni rutiere 2026: 244 de km de autostradă și drum expres deschiși circulației. Care este situația pe A3?

Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflați în exploatare, iar în acest peste 240 km ar putea fi deschiși circulației, inclusiv mai multe secțiuni de pe Autostrada Transilvania.

Previziuni rutiere: 244 de km de autostradă și drum expres deschiși circulației în acest an, inclusiv pe A3|Foto: Asociația Pro Infrastructură - Facebook

Asociaţia Pro Infrastructură (API) anunță „un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres din România în 2026.

Potrivit scenariilor înaintate, România va inaugura în acest an între 244 și 284 km de autostrăzi și drum expres, cu peste 28 km pe A3.

Previziuni rutiere 2026: 244 de km de autostradă și drum expres deschiși circulației. Care este situația pe A3?

Pe lângă cei 1416,3 km aflaţi în exploatare, se adaugă 840,7 contractaţi pentru (proiectare şi) execuţie şi încă 486,2 aflaţi în licitaţie de lucrări.

„După recordul absolut din mega-electoralul an 2024, aproape 195 kilometri deschişi, şi 146 km în 2025, în acest an sunt şanse foarte mari să batem iar recordul: 244 de km de autostradă şi drum expres care vor fi daţi în trafic, realist-optimist, în sine o premieră în previziunile noastre”, notează reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastrcutură într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, conform unui scenariu „ultra-optimist”, se mai pot adăuga încă 28,5 km (pe Autostrada Transilvania) plus 11 km (pe A8), deci un total posibil de circa 284 km.

„De unde aşa de mult? Se adună restanţele din 2024 (DEx6 Galaţi-Brăila) şi din 2025 (A0 Nord lot 4, A3 Nădăşelu-Poarta Sălajului fără devierile de traseu, cât şi A7 Adjud-Paşcani), plus şantierele scadente în 2026 (loturile 1 şi 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiş, A3 viaductele Nădăşelu şi Topa Mică) dar şi cele care au termen contractual în 2027 (A1 Curtea de Argeş-Tigveni, A3 Chiribiş-Biharia şi A8 Târgu Mureş-Acăţari)”, se mai arată în mesajul publicat de API.

Deşi promisă intens de autorităţi, veriga lipsă de pe A1 dintre Margina şi Holdea nu va fi dată în trafic în 2026.

„Estimăm că săpătura tunelurilor va fi gata în iunie și de atunci mai punem aproximativ un an până la inaugurare. Deci vom circula în vara anului viitor, probabil chiar în termenul contractual, sfârșit de iunie 2027”, adaugă Pro Infrastructură.

Calendarul realist-optimist al inaugurărilor din 2026

Speciașitii în infrastructură propun un calendar „realist-optimist” al inaugurărilor din acest an, după cum urmează:

„Haideți să vedem calendarul realist-optimist al inaugurărilor din 2026, în viziunea noastră.

Balul poate fi deschis de UMB în aprilie cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni (25,5 km), doar dacă Umbrărescu și CNAIR doresc asta. În aprilie tot UMB poate da drumul pe A3 Zimbor-Poarta Sălajului (12,24 km) cât și pe A0 Nord între A2 și DN3 (4,47 km), numai cu o conexiune provizorie în DN3 unde nu există nod. Vecinii de pe A0, chinezii de la CCECC, nu pot termina secțiunea DN3-DN2 (8,6 km) mai devreme de iulie, în cel mai fericit caz, fiindcă pasajul pe DN3 peste A0 este la stadiu zero. La final de mai sau început de iunie îi așteptăm pe cei de la Retter să se țină de cuvânt pe lotul 1 al A0 Nord (17,5 km) și să dea în trafic segmentul DN1-DN1A, iar bucata rămasă dintre DN1A și A1 să fie livrată de asocierea Pizzarotti-Retter în noiembrie, cum și-a asumat contractual”, menționează sursa citată.

Anul trecut, rețeaua de drumuri de mare viteză a înregistrat în 2025 un plus de peste 140 km noi de autostradă, inclusiv primul tronson A3 - DN1 (5 km), în zona Tureni, din drumul expres Turda - Dej (DEx4), care va lega Autostrada A3 de Dej.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: