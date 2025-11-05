Autostrada Transilvania: Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, progres în teren de 90%. Șeful CNAIR: „Anul viitor, circulația va putea fi deschisă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș pe o distanță de 145 km”.

Lucrările de pe șantierul secțiunii Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%. Anul viitor, circulația rutieră va putea fi deschisă pe 145 km de autostradă, anunță șeful CNAIR.

Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului (A3): stadiu lucrări de 90% în teren|Foto: Cristian Pistol - Facebook

Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3).

Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului (A3)|Foto: Cristian Pistol - Facebook

„Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%”, a anunțat, miercuri, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Autostrada Transilvania: Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, progres în teren de 90%

Potrivit șefului CNAIR, constructorul român (Spedition UMB) a mobilizat în șantier 622 de muncitori și 180 de utilaje, iar în prezent lucrează punctual la structuri, terasamente și lucrări de consolidare.

„Pe aproximativ 10 km din cei 12,24 km ai acestei secțiuni, a fost așternut deja asfalt.

Același constructor este mobilizat cu 100 de muncitori și 50 de utilaje la Nodul Românași, unde stadiul lucrărilor a ajuns la un stadiu fizic de 20%.

Finalizarea acestui nod rutier care asigură descărcarea traficului rutier de pe autostradă, va face posibilă, în prima parte a anului viitor, deschiderea circulației pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului.

Tot anul viitor, după finalizarea lucrărilor la cele două viaducte construite de o asociere de constructori români și turci (Ozaltin - Ilgaz - Visio Construct) pe subsecțiunea Nădășelu - Mihăești, circulația va putea fi deschisă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș pe o distanță de 145 km”, a precizat Cristian Pistol, directorul CNAIR, în mesajul citat.

Contractele, cu o valoare însumată de 905 milioane de lei (fără TVA), sunt finanțate la ora actuală prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

În lipsa viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică din județul Cluj, secțiunea Nădășelu – Zimbor (30 km), nu va putea fi deschisă în 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: