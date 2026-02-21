CFR Cluj defilează sub comanda lui Pancu! Victorie contra Petrolului, se simte miros de play-off în Gruia

CFR Cluj a câștigat meciul cu Petrolul, scor 2-1, din cadrul etapei cu numărul #28 din Superligă.

CFR Cluj a câștigat meciul cu Petrolul / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a bifat sâmbătă a noua victorie consecutivă în campionat și a șasea din tot atâtea meciuri disputate pe teren propriu sub comanda lui Daniel Pancu.

După o primă repriză fără spectacol, Meriton Korenica a deblocat tabela în minutul 62 după o pasă primită în careu de la Adrian Păun.

Avantajul gazdelor a durat doar nouă minute. Paul Papp a restabilit egalitatea în minutul 71 în urma unui corner.

Nu avea să fie, însă, scorul final. Lorenzo Biliboc a semnat ultima reușită marcată de fosta campioană, șut sub bară din interiorul careului.

Cu această victorie, CFR rămâne pe locul 5 în Superligă, cu 47 de puncte, cu 5 mai mult decat FC Botoșani, ultima echipă aflată în afara locurilor de play-off.

