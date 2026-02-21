Mircea Lucescu a luat hotărârea în privința barajului cu Turcia! Selecționerul și-a anunțat decizia.

Selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), s-a confruntat cu probleme severe de sănătate la începutul acestui an.

Mircea Lucescu, pe stadionul din Gruia | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Federația Română de Fotbal a anunțat sâmbătă prin intermediul unui comunicat că Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei, în ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

Deși nume precum Gică Hagi, Edi Iordănescu sau Mihai Stoichiță erau vehiculate că l-ar putea înloui pe banca tehnică, se pare că experimentatul antrenor a luat decizia de a rămâne și pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, programat la finalul lunii martie.

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important.

Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Lucescu: „Sunt sigur că împreună obținem calificarea”

Selecționerul a ținut să transmită un mesaj fanilor echipei naționale. Lucescu a dat asigurări că se simte bine și că este la curent cu ceea ce se întâmplă cu jucătorii care vor fi convocați la finalul lunii viitoare.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel.

Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment.

Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat Lucescu.

