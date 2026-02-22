Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite! Schimbările care sunt analizate

Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a precizat că demersul se află în lucru de mai mult timp, fiind realizat în colaborare cu STS, iar sunetul actual RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, fiind standardizat la nivel internațional.

„Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruți sau alte situații de interes public. Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă”, a detaliat Arafat.

Potrivit acestuia, nivelurile de alertă urmează să fie:

- Alertă de risc iminent și alertă extremă, care vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional;

- Alertă severă, care va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS;

- Alertă copil dispărut, care va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS;

- Alerta pentru siguranță publică, o nouă categorie, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, „pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

Șeful DSU a menționat că adaptarea sunetelor RO-ALERT face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS.

Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare, un proces simplu, care se face online, direct din setările telefonului.

„Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-ALERT să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației. Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intruzive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU.

De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard”, a mai arătat secretarul de stat Raed Arafat. (Agerpres)

