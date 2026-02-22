Producția de țiței din România, în scădere față de anul precedent, deși calculele prevedeau o creștere!

România a produs, în 2025, o cantitate de țiței de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) față de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Producția de țiței este în scădere în România / Foto: Depositphotos.com

Importurile de țiței au totalizat, în intervalul analizat, 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste cele consemnate în 2024 (+7,6%).

Conform ultimei prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, CNSP estima o cantitate de țiței de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) și în 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție.

Importul de țiței era preconizat în urcare cu 10,4% în 2025, la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027. (Agerpres)

