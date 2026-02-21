CFR Cluj, statistică incredibilă pe teren propriu sub comanda lui Daniel Pancu!

Daniel Pancu a fost instalat pe banca CFR-ului la începutul lunii noiembrie, iar de atunci a adunat o serie fantastică de rezultate.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Sub comanda sa, vișiniii nu doar că au urcat în clasament și au scăpat de pasa nefastă pe care o traversau de la începutul sezonului.

Daniel Pancu a înregistrat nu mai puțin de zece victorii și un rezultat de egalitate în doisprezece partide disputate pe banca CFR-ului, iar ardelenii au încheiat etapa trecută pe loc de play-off.

Cu trei meciuri rămase de disputat, CFR este pe locul 5, cu 44 de puncte. Sâmbătă seara, de la ora 18:00, clujenii se vor duela cu Petrolul, pe teren propriu.

Ploieștenii vin în Ardeal cu moralul ridicat. N-au pierdut de cinci meciuri, timp în care au înregistrat trei victorii în toate competițiile. De partea cealaltă, Daniel Pancu are de partea sa un bilanț impresionant.

De când a fost instalat în Gruia, CFR a disputat nu mai puțin de cinci meciuri în campionat pe teren propriu, iar ardelenii au câștigat de fiecare dată! Pe rând, elevii lui Pancu le-au învins pe Rapid (3-0), Csikszereda (3-1), Oțelul (1-0), Metaloglobus (4-2) și Universitatea Cluj (3-2).

După această etapă, CFR Cluj va mai avea două meciuri de disputat din sezonul regulat: în deplasare cu Farul Constanța și pe teren propriu cu Dinamo.

