Vreme înnorată și ușoare precipitații în Cluj la final de săptămână. Cum va fi vremea astăzi, 22 februarie?

Clujenii vor avea parte de o zi înnorată și marcată de ușoare precipitații.

Prognoza meteo pentru duminică, 22 februarie | Foto: monitorulcj.ro

A trecut vremea rece, revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Duminică, 22 februarie, s-au anunțat ușoare precipitații.

Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când este estimat un grad Celsius, în timp ce maxima va fi de 5 grade Celsius, în jurul orei 16:00.

