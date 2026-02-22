  • Flux RSS
Actualitate

Vreme înnorată și ușoare precipitații în Cluj la final de săptămână. Cum va fi vremea astăzi, 22 februarie?

Clujenii vor avea parte de o zi înnorată și marcată de ușoare precipitații.

Prognoza meteo pentru duminică, 22 februarie | Foto: monitorulcj.ro Prognoza meteo pentru duminică, 22 februarie | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

A trecut vremea rece, revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Duminică, 22 februarie, s-au anunțat ușoare precipitații.


 

Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când este estimat un grad Celsius, în timp ce maxima va fi de 5 grade Celsius, în jurul orei 16:00.


