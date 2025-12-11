Autostrada Transilvania: Lucrări în teren la viaductul de la Topa Mică. CNAIR: „Circulație continuă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, în 2026”.

Constructorul turc a început montarea grinzilor la viaductul Topa Mică, județul Cluj, pe șantierul Nădășelu - Mihăiești (A3). Anul viitor se va putea circula neîntrerupt pe o distanță de 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Lucrări în teren la viaductul de la Topa Mică (A3). CNAIR: „Circulație continuă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, în 2026”|Foto: Cristian Pistol - Facebook

La începutul lui noiembrie 2025, lucrările de pe șantierul secțiunii Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3) erau la un stadiu fizic de aproximativ 90%.

Miercuri, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunța că lucrările în teren vizează instalarea celor peste 590 de grinzi pentru viaductul de la Topa Mică.

„Șantierul Nădășelu - Mihăiești (Autostrada Transilvania): se montează grinzile la viaductul Topa Mică!”, a anunțat Cristian Pistol, șeful CNAIR, prin intemrediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, constructorul turc (Ozaltin) a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime.

„Cu o mobilizare de 370 de muncitori și 114 utilaje, antreprenorul lucrează intens la această structură importantă de pe traseul A3.

Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, anul viitor”, a notat Cristian Pistol în mesajul citat.

Viaductele din zonele Mihăiești și Topa Mică aflate pe secțiunile Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor (3,2 km) sunt realizate de asocierea Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi AS - Ilgaz Insaat Ticaret AS - Visio Construction Works SRL, constructor desemnat în martie 2024.

Contractul are valoarea de 994,7 milioane lei, fără TVA, cu termen de proiectare 9 luni și termen de execuție 18 luni. Termenul de deschidere este 2026.

