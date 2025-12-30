Autostrada Transilvania. Cum au evoluat în 2025 lucrările pe segmentul Suplacu de Barcău – Chiribiș? Progres de peste 60% în teren.

Un segment important al Autostrăzii Transilvania – Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o distanță de 26 km, înregistrează un progres de peste 60% în teren. Lucrările au debutat în ianuarie 2025.

Autostrada Transilvania (A3), Suplacu de Barcău - Chiribiș, progresul realizat in 2025|Sursa foto: marin marian – youtube.com

Avans semnificativ al lucrărilor pe secțiunea de 26 km Suplacu de Barcău – Chirbiș (A3).

Potrivit imaginilor video publicate de pasionații de infrastructură, lucrările au evoluat substanțial, inclusiv la celebrul viaduct.

Imagini recente au fost publicte pe contul Marin Marian, iar clipul video surprinde avansul lucrărilor pe unul dintre cele mai importante segmente de pe Autostrada Transilvania.

Contractul pentru această secţiune, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei fără TVA, iar constructorul are la dispoziţie 18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune, care are o lungime de 26,35 km.

Lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș de pe Autostrada Transilvania au debutat în a doua parte a lunii ianuarie.

Astfel, pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km), realizat de Construcții Erbașu, lucrările sunt la peste 60% grad de execuție în teren.

„Astăzi am verificat în teren, alături de prim-ministru, stadiul lucrărilor pe această secțiune cu o lungime de 26,35 km. Este un șantier cu o istorie complicată, care acum, prin contractul derulat cu antreprenorul român (Construcții Erbașu), evoluează rapid.Cifrele de astăzi confirmă determinarea constructorului de a finaliza rapid lucrările: 505 muncitori și 237 de utilaje sunt pe șantier.Stadiul fizic a depășit 60%, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă”, anunța în urmă cu două săptămâni directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, în urma vizitei realizate pe șantierul A3 împreună cu premierul Ilie Bolojan.

Imagini spectaculoase de pe segmentul Suplacu de Barcău - Chiribiș (A3). Lucrările ar putea fi încheiate în 2026.

„Podul peste lacul de acumulare (km 6+655): structura emblematică a acestui tronson intră în linie dreaptă. Pe o cale se aplică vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata. Viaductul Valea Saldabagiului: s-au montat grinzile pe 3 deschideri și s-au consolidat fundațiile. Viaductele de la km 16 și km 17 (Valea Honțiu): grinzile sunt sus (24, respectiv 40 de bucăți), iar acum se lucrează la armarea și cofrarea plăcii de suprabetonare”, a adăugat directorul CNAIR în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Circulația rutieră pe cei 26 km urmează să fie deschisă în 2026:

„Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania! Investiția de 884 milioane lei (fără TVA) este asigurată prin Programul Transport (PT). Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români”, a explicat Cristian Pistol.

Potrivit scenariului optimist lansat de Asociația Pro Infrastructură (API) secțiunea Chiribiș – Suplacu de Barcău va fi inaugurată în vara anului 2026, oferind o alternativă vitală pentru șoferii care vor să evite DN1.

Lotul de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș a fost contractat de Grupul Erbașu în decembrie 2023. Acesta este lotul pe care Bechtel a executat cea mai mare parte din lucrări până la rezilierea contractului, în anul 2013.

Proiectul a trecut prin multiple rezilieri și licitații. Actualul contract (Constricții Erbașu) a fost semnat în toamna lui 2023, însă ordinul de începere a lucrărilor propriu-zise a fost emis abia în ianuarie 2025.

