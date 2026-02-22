Tenis internațional. Carlos Alcaraz a obținut al doilea triumf din 2026!

Cel mai bun jucător de tenis de la ora actuală, Carlos Alcaraz (22 de ani), a câștigat finala turneului de la Doha.

Carlos Alcaraz | Foto: DepositPhotos.com

Spaniolul l-a înfruntat în ultimul act pe francezul Arthur Fils, pe care l-a învins cu 6-2, 6-1 în finala disputată sâmbătă, în Qatar.

De numai cincizeci de minute a avut nevoie Alcaraz pentru a-și adjudeca al doilea trofeu al anului. Triumful de la Doha este al doilea pentru jucătorul iberic din 2026, după Australian Open, și primul din carieră pe care îl câștigă în capitala Qatarului.

De altfel, victoria sa din finală a fost a 12-a din tot atâtea meciuri disputate până acum în noul an.

Doar pentru prezența la acest turneu Alcaraz a încasat 1,2 milioane de dolari, sumă la care se adaugă în 500.000 de euro pentru câștigarea competiției.

„Am venit anul acesta cu o foame de victorii”, a spus Alcaraz la finalul meciului. „Cred că după fiecare turneu trebuie să ne stabilim noi obiective. Sunt foarte fericit și mândru de tot ce am realizat împreună cu echipa mea, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost un început de an foarte bun”, a spus Alcaraz, citat de STP Tour.

