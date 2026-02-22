Un apartament din județul Cluj, cuprins de flăcări în toiul nopții!

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară într-un apartament din Dej, județul Cluj.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară în Dej | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă

Din primele informații, se pare că incendiul s-a manifestat în jurul orei 22:30 la nivelul unei camere, cu degajări mari de fum. De asemenea, și casa scării a fost inundată cu fum.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit prompt pentru a stinge incendiul izbucnit într-un apartament situat pe strada Nicolae Titulescu, în municipiul Dej.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere, precum și un echipaj SMURD.

Potrivit ISU, pompierii au stins incendiul în limitele găsite, iar pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale.

În urma evenimentului au fost distruse numeroase electrocasnice și dispozitive, dar și haine sau elemente de mobilier. În paralel, au fost verificate și celelalte apartamente, dar nu au fost raportate alte probleme.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice.

