Incendiu în toiul nopții la o casă din județul Cluj!

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit în primele ore ale dimineții pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Săvădisla.

Incendiu în județul Cluj / Foto: ISU Cluj

Apelul de urgență a venit în jurul orei 03.05, iar la fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri de la Punctul de Lucru Florești și o ambulanță SMURD.

De asemenea, forțele au fost suplimentate cu autoscara de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, respectiv o autospecială de la Garda Băișoara. Totodată, pompierii au fost sprijiniți de către SVSU Săvădisla.

Până la sosirea pompierilor, persoanele care locuiau în casă s-au autoevacuat și nu au necesitat îngrijiri medicale, iar incendiul s-a manifestat generalizat la acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Forțele noastre au reușit să stingă incendiul în limitele găsite și să protejeze restul casei.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza coșului de fum izolat necorespuzător față de materialele combustibile, pompierii revenind la bază în jurul orei 06.50, a precizat ISU Cluj.

