Producția de gaze, în scădere în 2025! Importurile au crescut incredibil!

Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de gaze naturale au crescut cu 75% (plus 1,368 milioane tep) față de 2024, până la aproape 3,2 milioane tep.

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producție de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) și pentru 2027 o producție de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

CNSP estima, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%). (Agerpres)

