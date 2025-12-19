După 22 de ani, „blestemul” Autostrăzii Transilvania se apropie de final. Când vor putea circula șoferii între Cluj și Oradea pe A3?

După mai bine de 22 de ani de blocaje și întârzieri, „blestemul” Autostrăzii Transilvania se apropie de final: două segmente importante de pe A3 vor permite abandonarea traseului de pe DN1 și o conexiune sigură până la granița cu Ungaria.

După 22 de ani, „blestemul" Autostrăzii Transilvania se apropie de final: secțiunea Chiribiș-Suplacu de Barcău, inaugurată în vara lui 2026

După mai bine de de 20 de ani de la primele lucrări începute de compania americană Bechtel, Autostrada Transilvania (A3) face pași decisivi către o conexiune funcțională între Cluj-Napoca și frontiera cu Ungaria (M4). Asociația Pro Infrastructură (API) estimează că tronsonul Chiribiș – Suplacu de Barcău va fi inaugurat în vara anului 2026.

După 22 de ani, „blestemul" Autostrăzii Transilvania se apropie de final: secțiunea Chiribiș-Suplacu de Barcău, inaugurată în vara lui 2026

Până atunci trebuie realizate și segmentele dintre Poarta Sălajului (Românași) și Nădășelu, inclusiv devierile de traseu.

După 22 de ani, „blestemul” Autostrăzii Transilvania se apropie de final. Când vor putea circula șoferii între Cluj și Oradea pe A3?

„Blestemul autostrăzii transilvănene se apropie de final după 22 de ani de chin și rușine.

Vara viitoare se vor împlini douăzeci și doi (22!) de ani de la prima lopată dată de Bechtel pe Autostrada Transilvania. Tot cam atunci ar trebui să inaugurăm cei 26,35 kilometri ai tronsonului Chiribiș-Suplacu de Barcău și să circulăm până la Nușfalău, pe încă vreo 13,5 km deschiși în septembrie 2023”, notează Asociația Pro Infrastructura (API) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În urma vizitei recente în teren, premierul Bolojan anunța că anul viitor vor fi deschiși circulației 70 km de pe Autostrada Transilvania.

Vara viitoare se vor împlini douăzeci și doi de ani de la prima lopată dată de Bechtel pe Autostrada Transilvania

Astfel, pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km), realizat de Construcții Erbașu, lucrările sunt la aproximativ 60%. Termenul asumat pentru finalizare este octombrie 2026.

În același timp, pe tronsonul Chiribiș – Biharia (28,5 km), executat de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, stadiul este de 30%, cu termen de finalizare mai 2027.

„Și, din primăvara lui 2027, de la Chiribiș până la Biharia (...).În total, sunt aproape 74 de kilometri între granița cu Ungaria (M4) și Nușfalău. Până atunci ar trebui să fie complet gata și loturile dintre Poarta Sălajului (Românași) și Nădășelu, inclusiv devierile de traseu. Există și scenariul ultra-optimist ca aceste obiective să fie îndeplinite in-extremis în decembrie 2026.

Așadar este perfect fezabil să ne imaginăm că, peste vreo 16 luni, șoferii vor alege să facă drumul dintre Cluj-Napoca și Oradea pe A3, eliberând mortalul DN1, chiar dacă veriga lipsă de 40 km, Meseșul, se va închide abia după 2030.

Dar mai întâi să mergem pe cei 26,35 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău”, adaugă reprezentanții API.

Asociația estimează că, dacă ritmul lucrărilor va fi menținut, secțiunea de autostradă ar putea fi deschisă în iulie 2026.

Premierul Ilie Bolojan a înaintat drept termen pentru darea în trafic a segementului de autostradă toamna lui 2026.

„Anul viitor, două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcțiune. Și, așa cum a fost aici prezentarea, în 2027 se va termina și acest tronson înspre granița cu Ungaria”, a afirmat recent premierul Ilie Bolojan.

Proiectul a trecut prin multiple rezilieri și licitații. Actualul contract (Constricții Erbașu) a fost semnat în noiembrie 2023, însă ordinul de începere a lucrărilor propriu-zise a fost emis abia în ianuarie 2025.

