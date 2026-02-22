Înfrângere pentru Olimpia Gherla în primul meci din 2026 din Superliga Feminină!

Echipa de feminin a celor de la Atletic Olimpia Gherla a cedat pe terenul Unirii Alba Iulia, scor 0-2, în prima etapă din play-out.

Olimpia Gherla a cedat în primul meci din 2026 / Foto: Unirea Alba Iulia Feminin Facebook

Început de an cu stângul pentru fetele de la Olimpia Gherla. Jucătoarele antrenate de Kollar Peter au cedat în fața Unirii Alba Iulia în prima etapă din 2026, scor 0-2.

Gazdele au deschis scorul în minutul 13 al meciului, apoi și-au majorat diferența la doisprezece minute după pauză.

A fost primul meci din acest an pentru gruparea de pe malul Someșului, care se pregătește pentru duelul din deplasare cu Vasas Odorhei, programat peste trei săptămâni.

Cealaltă echipă din județul Cluj din Superliga Feminină, Olimpia Cluj, va disputa la Iclod prima etapă din acest an. Meciul contra Csikszereda este programat duminică, de la ora 13:00.

Echipa de start a Olimpiei Gherla

Toth - Olar, Mirea, Moldovan, Miszlai, Stanea, Hodiș, Giurgiu, Lihv, Berencsi, Katona

