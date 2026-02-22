Nu e Louis Munteanu! Pancu a numit jucătorul pe care regretă că l-a pierdut în această iarnă

CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Superligă, scor 2-1 contra Petrolului, și este cu un pas și jumătate calificată în play-off-ul competiției.

Marcus Coco, în duel cu Virgiliu Postolachi / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii s-au reinventat după instalarea tehnicianului pe banca tehnică. Sub comanda lui Pancu, vișiniii au câștigat 11 dintre cele 13 meciuri disputate în campionat și au ajuns până pe locul 5 în Superligă.

În acest moment, CFR are nevoie de minim două puncte în ultimele două etape pentru a fi sigură de locul în play-off. Ei vor da piept cu Farul, în deplasare, și cu Dinamo, pe teren propriu, în etapele rămase din sezonul regulat.

Performanța reușită de Pancu este cu atât mai impresionată cu cât situația de la echipă era dezastruoasă în momentul în care a ajuns la Cluj. Ardelenii erau mai aproape de retrogradare decât de play-off, iar obiectivul fixat de club a fost calificarea într-o cupă europeană prin intermediul play-out-ului.

La finalul meciului de sâmbătă, tehnicianul a amintit de perioada dificilă pe care a găsit-o la CFR, atunci când lotul cuprindea mai mulți jucători decât era normal iar atmosfera din vestiar era un tensionată.

„Când am ajuns la CFR, aveam prea mult soluții, cred eu. Câteodată mi se pare că asta a fost cu mult timp în urmă, dar tot în sala asta (sala de conferințe n.red), unde am ședințele video cu ei, mi-a fost greu să mă obișnuiesc căci era plină de jucători, mulți au plecat.

Mulți au plecat, unii nu s-au adaptat la cerințele CFR-ului. Dacă e să regret un jucător, îl regret doar pe Coco (fundașul Marcus Coco n.red). Joacă meci de meci în Israel la o echipă cu pretenții, restul erau jucători care nu erau adaptați și asta a însemnat că nici atmosfera nu era cea mai bună”, a spus Pancu la conferința de presă de la finalul meciului.

Coco a semnat cu Hapoel Tel Aviv

Marcus Coco (29 de ani) era unul dintre jucătorii cu nume care au ajuns la CFR imediat după eliminarea echipei din cupele europene, alături de Islam Slimani și Kurt Zouma.

Coco a început fotbalul în Franța, la Guingamp, apoi a mai evoluat pentru Nantes, iar total a ajuns la peste 260 de apariții în Ligue 1, 11 goluri și 14 pase decisive.

Fundașul dreapta nu s-a acomodat în Gruia, fiind protagonistul mai multor erori în defensiva echipei în cele 9 meciuri pe care le-a disputat în Superligă.

Salariul mare și prestațiile inconstante i-au făcut pe șefii clubului să renunțe la serviciile sale, însă fotbalistul n-a rămas prea multă vreme fără echipă.

Marcus Coco a semnat cu Hapoel Tel Aviv, locul 4 în campionatul din Israel, și a fost titular în toate meciurile pe care echipa sa le-a disputat de când a fost transferat.

