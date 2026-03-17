Bugetul Ministerului Transporturilor, avizat favorabil în comisiile din Parlament. Deputatul Radu Moisin: „Investiții importante pentru infrastructura din județul Cluj”.

Aviz favoriabil pentru bugetul Ministerului Transporturilor în comisiile de buget-finanțe din Parlament. „Sunt investiții importante pentru infrastructura din județul Cluj”, spune deputatul Radu Moisin (PNL Cluj).

Bugetul Ministerului Transporturilor pentru anul 2026, în valoare de 42,014 miliarde de lei credite bugetare și de 108,21 miliarde de lei credite de angajament, a fost avizat, marți, în forma propusă, de Comisiile pentru buget-finanțe ale Parlamentului, cu 39 de voturi pentru, 12 împotrivă și nicio abținere.

Anterior, în cadrul ședinței Comisiilor pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților și Senat, au fost analizate și avizate propunerile privind bugetul pe acest an al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, inclusiv alocările destinate proiectelor majore de investiții.

După cum arată deputatul liberal Radu Moisin (PNL Cluj), în cadrul dezbaterilor pe buget, membrii comisiei au fost informați că fondurile PNRR pentru modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Bihor nu vor fi pierdute, astfel încât acest proiect major de infrastructură feroviară va beneficia în continuare de bani europeni.

Investiții majore pentru infrastructura din Cluj

„În premieră absolută, în cadrul ședinței, ministrul Transporturilor ne-a anunțat că s-a acceptat la nivelul Comisiei Europene reducerea procentului de execuție a lucrărilor conform PNRR astfel încât să nu fie pierdute fondurile din PNRR, iar restul de executat va fi suportat financiar de către Minister din alte surse. De asemenea, tot o noutate absolută este faptul că în această săptămână vor fi eliberate ultimele autorizații necesare pentru lotul 3 Poieni (Cluj) - Aleșd (Bihor).

Sunt continuate și finanțate, totodată, investițiile în transportul metropolitan coordonate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca”, a anunțat deputatul clujean Radu Moisin într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Autostrada Transilvania

În domeniul infrastructurii rutiere, continuă finanțarea unuia dintre cele mai importante proiecte strategice:

Autostrada A3 Transilvania de la Cluj până la granița cu Ungaria, pentru care sunt prevăzute credite bugetare de peste 2,5 miliarde lei necesare pentru continuarea lucrărilor. Totodată, sunt alocate fonduri suficiente pentru continuarea lucrărilor la Autostrada A1, care va conecta Transilvania de Sudul țării și la Autostrada A8, care va conecta Transilvania de Moldova.

Investiții rutiere esențiale

După cum notează parlamentarul clujean, pentru județul Cluj sunt prevăzute și alte investiții rutiere esențiale, printre care:

*pasaje supraterane pe DN1C în Jucu, zona Tetarom 3 și pe DN1F, în Cluj-Napoca pe str Corneliu Coposu;

*elaborarea studiului de fezabilitate pentru drumul expres Cluj – Dej – aproximativ 16,9 milioane lei.

În domeniul transportului feroviar sunt susținute proiecte majore de modernizare și electrificare, inclusiv:

*electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, cu alocări de aproximativ 859 milioane lei;

*lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză pe rețeaua feroviară din județul Cluj;

*modernizarea stației Dej Călători.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026, construit pe o creștere economică de 1%, un deficit bugetar estimat la 127,7 miliarde lei, reprezentând 6,2% din PIB, și o inflație prognozată la o rată medie anuală de 6,5%.

