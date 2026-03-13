Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026: Proiectul urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere și adoptare

Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară de joi seara, proiectul de buget pentru anul 2026, care urmează să ajungă vineri în Parlament pentru dezbatere și aprobare.

Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern: Urmează dezbaterea în Parlament |Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi seară, după ședința de guvern, adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026.

„În primul rând, s-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară, de la jumătatea anului, cu 6,8% față de valoarea de astăzi.

A fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor”, a spus Bolojan, joi seara, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, la finalul ședinței extraordinare de Guvern.

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026: Proiectul urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar este estimat la 6,2% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2026, echivalentul a aproximativ 127,7 miliarde de lei. Pentru anul 2027, autoritățile estimează o reducere a deficitului la 5,1% din PIB. Produsul intern brut este prognozat la 2.045 miliarde lei în 2026 și la 2.182 miliarde lei în 2027.

Premierul a adăugat că bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată, având în vedere turbulențele de pe piețele externe, atât din punct de vedere al dobânzilor, care sunt foarte volatile, dar și din punct de vedere al creșterii prețurilor la combustibil, în general.

„Ținând cont de aceste aspecte, am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una din cele mai importante provocări a fost să reducem deficitul bugetar și, practic, este primul pas important în care reintrăm în traiectoria pe care România și-a asumat-o acum trei - patru ani de zile pentru reducerea deficitului după derapajul pe care l-am avut în anii trecuți. Deci, reducerea deficitului este o provocare pentru că înseamnă că trebuie practic să ne reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu este foarte ușor, dar forma în care este propus (bugetul pe 2026 - n.r.) urmărește atingerea acestui obiectiv. O altă provocare importantă înseamnă să reducem deficitele, în condițiile în care nu putem reduce bugetele de investiții.

Dimpotrivă, pentru că acest an este un an de final de perioadă de absorbție, așa cum știți PNRR se închide pentru toate țările europene, la sfârșitul lunii august, practic anul acesta bugetele de investiții vor fi mai mari decât anul trecut, atât datorită componentelor care țin de PNRR, de peste 10 miliarde de euro, la care se adaugă cofinanțările noastre, dar și datorită celorlalte componente care țin de SAFE. Și acest proiect de investiții ține cont de proiectele pe care autoritățile locale le derulează, le asigură cofinanțări importante, în așa fel încât proiectele din PNRR să poată fi finalizate pentru a nu pierde bani și pentru a nu avea corecții care țin de nerespectarea acestor angajamente”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a precizat că o altă provocare pentru bugetul pe anul 2026 ține de reducerea de cheltuieli.

„Așa cum știți, în pachetul de reformă în administrație aveam o reducere care este prevăzută la 10% în administrația din România, atât în administrația centrală, cât și în cea locală, și va fi o provocare în perioada următoare să reducem aceste cheltuieli în așa fel încât prin reducerea cheltuielilor de bază, prin redistribuirea de personal, prin reducere de personal acolo unde se constată că este supradimensionat să ne reducem pe fond cheltuielile de funcționare ale statului, în așa fel încât sumele care sunt eliberate prin aceste reduceri să fie direcționate către serviciile de bază, nu știu, educație, sănătate de exemplu, sau către zona de investiții și să ne permită relansare în anii următori

. O altă componentă importantă este partea de relansare economică și acest buget, în modul în care este construit, având niște predicții care sunt moderate, atât din punct de vedere al creșterii economice, cât și din punct de vedere al reducerii ratei inflației, asigură un sistem în care avem predictibilitate în zona economică', a punctat Ilie Bolojan

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: