România pierde aproape jumătate de miliard de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru acuză numirile politice din companiile de stat!

Doar o parte din bani au fost recuperați, după negocieri cu Comisia Europeană.

România pierde definitiv aproape 458,7 milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR, în urma evaluării finale a Cererii de plată nr. 3, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

România pierde definitiv aproape 458,7 milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR, în urma evaluării finale a Cererii de plată nr. 3, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. În același timp, autoritățile au reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele suspendate anterior.

Potrivit oficialului, pierderile sunt cauzate de reforme „întârziate, incomplete sau făcute prost”, în special în zona companiilor de stat. Evaluarea realizată de Comisia Europeană a arătat că mai multe jaloane importante nu au fost îndeplinite corespunzător, ceea ce a dus la penalizări ireversibile.

Ministrul a precizat că această cerere de plată a fost una dintre cele mai dificile pentru România, fiind depusă încă din decembrie 2023 și amânată ulterior din cauza neîndeplinirii condițiilor asumate.

Pierderi majore în Energie și Transporturi

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în sectorul energetic, unde România pierde 180 de milioane de euro, din cauza modului în care au fost făcute numirile în consiliile de administrație ale unor companii precum Hidroelectrica sau Romgaz.

Probleme similare au fost identificate și în transporturi, unde statul pierde 15,4 milioane de euro, pe fondul procedurilor nefinalizate, conflictelor de interese și numirilor considerate neconforme la companii precum CFR sau Metrorex.

„Nu poți pretinde fonduri europene și, în același timp, să numești în continuare băieții deștepți de la partid în conducerea companiilor de stat”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Bani recuperați pe pensiile speciale și guvernanță

Pe de altă parte, România a reușit să recupereze sume importante în urma unor reforme adoptate recent. Astfel, 166 de milioane de euro au fost deblocate pe tema pensiilor speciale, după modificările legislative adoptate în 2026.

De asemenea, alte 132 de milioane de euro au fost recuperate în urma reformelor privind guvernanța companiilor de stat, unde autoritățile au încercat să corecteze problemele semnalate anterior.

„Nota de plată o plătesc românii”

Ministrul a lansat un atac dur la adresa clasei politice, acuzând că pierderea banilor europeni este rezultatul numirilor pe criterii de nepotism și interese personale.

„Noi, toți românii, plătim nota de plată pentru ticăloșia ori incompetența unor șmecheri ajunși la conducere”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Acesta a avertizat că blocarea reformelor și instabilitatea politică pot afecta în continuare accesul României la fondurile europene, într-un moment crucial pentru dezvoltarea economică.

