Un tânăr de 27 de ani a fost găsit carbonizat în clinica tatălui său, după ce și-a dat foc!

Descoperire dramatică într-o clinică din capitală, unde un tânăr a fost găsit fără viață în condiții greu de imaginat.

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost găsit decedat într-o clinică din București, într-un caz care a șocat opinia publică.

Potrivit informațiilor preliminare, acesta s-ar fi stropit cu o substanță inflamabilă și ar fi provocat incendiul care i-a fost fatal. Descoperirea a fost făcută de tatăl său, medic stomatolog, care l-a găsit fără viață în interiorul clinicii, conform adevărul.ro.

Ancheta este în desfășurare

La fața locului au intervenit polițiștii și echipele de criminaliști, care efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cazul este tratat ca o moarte suspectă, iar anchetatorii iau în calcul toate ipotezele.

Trupul tânărului va fi supus necropsiei, rezultatele urmând să clarifice cauza exactă a decesului.

