Adio haos în parcările magazinelor. Deputatul clujean Radu Moisin propune schimbarea legii.

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL), alături de alți 19 colegi deputați din PNL, au inițiat un proiect de lege menit să combată haosul din parcările marilor magazine.

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL) a propus un proiect de lege menit să elimine haosul din parcările marilor magazine | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Este vorba de o lege care le-ar permite celor de la Poliția Națională și cea Locală să intervină în cazul unor parcări neregulamentare la magazine.

„În ultima ședința a Comisiei de Transporturi și Infrastructură a Camerei Deputaților am dezbătut propunerea legislativă nr. 205/2025 care vizează extinderea legislației rutiere și în parcările private accesibile tuturor, precum ar fi parcările marilor supermarketuri sau ale altor centre comerciale”, a transmis Radu Moisin, într-o postare pe Facebook.

Propunerea legislativă a fost inițiatăm de către Radu Moisin și alți 19 deputați PNL.

„Propunerea are ca scop eliminarea haosului din parcările private ale marilor magazine, nu de puține ori întâlnind situații în care autovehiculele sunt parcate pe căile de acces și pe trecerile de pietoni sau regulile de prioritate nu sunt respectate, urmând ca Poliția Națională și Poliția Locală să poată aplica legea rutieră”, a explicat Moisin.

Proiectul de lege a primit raport favorabil în comisie (25 de voturi pentru și 3 abțineri). Propunerea egislativă va fi supusă dezbaterii și votului final din Camera Deputaților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: