Cum va fi vremea în luna mai? Prognoza meteo până la 1 iunie 2026.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni: 4 mai - 1 iunie 2026.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni:

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

