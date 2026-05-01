Cabinetul medical în care o femeie a murit după o intervenție estetică a fost închis!

Ministerul Sănătății a retras autorizația și a aplicat amenzi de 70.000 de lei pentru nereguli grave.

| Imagine generată cu ajutorul AI

Un cabinet medical privat din București a fost închis de autorități după ce o femeie a intrat în comă cerebrală și ulterior a murit în urma unei intervenții estetice, a anunțat Ministerul Sănătății.

Potrivit instituției, controlul a fost efectuat de inspectorii sanitari, chiar dacă inițial verificările au fost îngreunate de faptul că unitatea era închisă. În urma controalelor, au fost descoperite mai multe nereguli grave care au dus la suspendarea activității, conform Agerpres.ro.

Autoritățile au dispus închiderea cabinetului, retragerea autorizației sanitare de funcționare și aplicarea unor sancțiuni în valoare totală de 70.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Printre deficiențele constatate se numără probleme majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, lipsa dotărilor obligatorii și nerespectarea circuitelor funcționale, dar și încălcarea normelor de igienă și a protocoalelor de dezinfecție.

Cazul este investigat și de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care s-a autosesizat după ce pacienta a intrat în comă în urma unei proceduri de tip „mini lifting facial”. Instituția a demarat o anchetă disciplinară în ceea ce îl privește pe medicul care a efectuat intervenția.

Femeia a decedat ulterior, iar anchetele sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

