„U” Cluj renunță în vară la jucătorul crescut de Paris Saint-Germain! | EXCLUSIV

Universitatea Cluj a început deja creionarea lotului pentru sezonul viitor și a întocmit lista cu jucătorii pe care nu va mai conta în sezonul viitor.

„Studenții” sunt pe locul 2 în Superligă, cu 39 de puncte, și calificați în finala Cupei României, astfel că formația de pe Cluj Arena are șanse mari să joace în cupele europene în sezonul viitor.

Conducerea echipei încearcă să-i pună la dispoziție lui Cristiano Bergodi jucătorii necesari pentru a avea un parcurs cât mai lung în Europa. Înainte de asta, însă, clubul trebuie să scape de cei pe care italianul a decis să nu conteze în sezonul viitor.

Postolachi e OUT!

Din informațiile obținute de monitorulcj.ro, unul dintre fotbaliștii care vor pleca de pe Cluj Arena la finalul sezonului este Virgiliu Postolachi.

Atacantul transferat la începutul acestui sezon de la rivala din oraș, CFR, nu a avut efectul scontat nici sub comanda lui Neluțu Sabău, nici a lui Bergodi. A bifat 14 meciuri și a marcat o dată, iar ultima dată când i-au fost acordate minute a fost în luna ianuarie.

De atunci, internaționalul moldovean a fost lăsat fie în afara lotului, fie uitat pe banca de rezerve. Deciziile lui Bergodi l-au nemulțumit pe fostul jucător al celor de la UTA Arad, motiv pentru care a luat decizia de a-și căuta un nou angajament după finalul sezonului.

Crescut la Academia celor de la PSG, Postolachi a mai jucat în străinătate pentru Mouscron, Vendsyssel și Grenoble, iar din 2022 este convocat constant la Echipa Națională a Republicii Moldova.

