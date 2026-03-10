Proiectele majore de infrastructură ale Clujului, prinse în bugetul pe 2026: Cum sunt alocate fondurile pentru metrou, centura metropolitană și modernizarea căii ferate Cluj – Oradea

România mizează în acest an pe un buget de 500 de miliarde de euro, potrivit proiectului de buget publicat marți de Ministerul Finanțelor. Câte fonduri ajung la Cluj și cum sunt împărțiți banii pentru proiectele majore de infrastructură ale județului?

Fonduri pentru proiectele majore de infrastructură ale Clujului: cum sunt împărțiți banii?|Foto: pexels.com

În 2026, Produsul Intern Brut este estimat să depășească 2.000 de miliarde lei (2.045 miliarde lei), respectiv 500 de miliarde euro.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are prevăzute credite bugetare de peste 42 miliarde de lei, ușor mai mici decât în 2025 (-3,66%), iar creditele de angajament depășesc 109,9 miliarde de lei.

Câți bani primește Clujul pentru proiectele majore de infrastructură?

Proiectele majore de infrastructură ale Clujului, prinse în bugetul pe 2026: Cum sunt alocate fondurile pentru metrou, centura metropolitană și modernizarea căii ferate Cluj – Oradea

*Pasajul de legătură DN1F – strada Corneliu Coposu

Valoarea totală aprobată în martie 2025: 94.965 mii lei.

În 2026 este vizată alocarea integrală a sumei prevăzute pentru proiect, cu o durată de implementare de 24 de luni.

*Pasaj de legătură DN1C – Parcul industrial Tetarom III

Credite de angajament – 12.225 mii lei

Credite bugetare – 70.072 mii lei

Estimări anii ulteriori – 11.355 mii lei

*Nodul rutier Românași, Poarta Sălajului – Nușfalău (A3)

Credite de angajament – 1.139 mii lei

Credite bugetare – 40.000 mii lei

Estimări anii ulteriori – 47.456 mii lei

*Drum Transregio Feleac TR 35, Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri delegătură

Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării – 6974055 mii lei.

Durata de execuție contractată – 96 de luni

Credite de angajament – 748 mii lei

Credite bugetare – 15.000 mii lei

Finanțare națională – 449 mii lei

Finanțare externă nerambursabilă – 299 mii lei

Estimări anii ulteriori – 1.020.264 mii lei

Sursa: Ministerul Transporturilor

*Metrou Cluj

Sursa: Ministerul Transporturilor

Sursa: Ministerul Transporturilor

*Reabilitarea și electrificare liniei de cale ferată Cluj – Oradea

Credite de angajament – 14.029 mii lei

Credite bugetare – 859.418 mii lei

Estimări anii ulteriori – 5.333.352 mii lei

*Varianta de ocolire Dej

Valoarea totală aprobată la deschidere finanțării – 16845 mii lei

Valoare rămasă de finanțat la finalul lui 2025 – 168.605 mii lei

Sursa: Ministerul Transporturilor

*Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare



Sursa: Ministerul Transporturilor

*Varianta de ocolire Cluj Nord

Sursa: Ministerul Transporturilor

*Autostrada Transilvania (A3)

Sursa: Ministerul Transporturilor

Sursa: Ministerul Transporturilor

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: