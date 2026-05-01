Două vieți au fost salvate la Cluj-Napoca de 1 mai, transplanturi renale realizate la Institutul de Transplant!

Organele au fost prelevate la Oradea, după acordul familiei unei paciente aflate în moarte cerebrală.

La Cluj-Napoca, două transplanturi renale au fost realizate chiar în ziua de 1 mai, oferind o nouă șansă la viață unor pacienți aflați pe listele de așteptare.

La Cluj-Napoca, două transplanturi renale au fost realizate chiar în ziua de 1 mai, oferind o nouă șansă la viață unor pacienți aflați pe listele de așteptare. Intervențiile au fost posibile în urma unei prelevări de organe efectuate la Oradea, cu acordul familiei unei paciente de 53 de ani.

Potrivit Agenția Națională de Transplant, prelevarea a avut loc în 30 aprilie 2026, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, după ce femeia a fost declarată în moarte cerebrală în urma unui accident vascular cerebral hemoragic.

Decizia familiei de a accepta donarea de organe a făcut posibilă salvarea mai multor pacienți din țară, printr-o mobilizare rapidă a echipelor medicale.

Intervenții la Cluj și București

În urma intervenției, la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca au fost efectuate două transplanturi renale. Alte organe prelevate au fost direcționate către unități medicale din București, unde au fost realizate intervenții similare.

Medicii subliniază că astfel de operații sunt rezultatul unui efort coordonat între mai multe spitale și echipe specializate, care acționează contracronometru pentru a salva vieți.

Rată de donare peste media națională

Reprezentanții Agenția Națională de Transplant au precizat că aceasta este a cincea prelevare de organe realizată în acest an la Oradea. Rata de donare din județ a ajuns la aproximativ 20 de donatori la un milion de locuitori, un nivel apropiat de cel din Franța și semnificativ peste media națională.

Un gest care schimbă destine

Autoritățile au transmis mulțumiri familiei donatoarei pentru decizia luată într-un moment dificil, subliniind că fiecare astfel de gest înseamnă o șansă reală la viață pentru pacienții aflați în suferință.

CITEȘTE ȘI: