Un bărbat a murit în satul clujean Corneni după ce a fost prins sub tractor

Un bărbat a decedat, în satul Corneni, comuna Aluniș, după ce a fost prins sub un tractor.

Un bărbat a murit prins sub tractor

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, vineri seara, 1 mai 2026, în localitatea Corneni, comuna Aluniș, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor.

„Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, a transmis ISU Cluj.

La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: