„RESET la digitalizare!” Irineu Darău anunță demiterea șefului ADR: „Nu mai putem continua cu frâna de mână trasă!”

Schimbare majoră la vârful Autoritatății pentru Digitalizarea României, după critici dure privind blocajele din sistemele digitale ale statului.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat vineri demiterea lui Dragoș-Cristian Vlad din funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, invocând eșecuri repetate și lipsa unei direcții clare în procesul de digitalizare.

Aurel-Cătălin Giulescu preia conducerea instituției, în urma deciziei premierului Ilie Bolojan.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat vineri demiterea lui Dragoș-Cristian Vlad din funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, invocând eșecuri repetate și lipsa unei direcții clare în procesul de digitalizare, conform Agerpres.ro.

Într-un mesaj public, Darău a vorbit despre necesitatea unui „reset” urgent la nivelul conducerii instituției, susținând că România nu mai poate continua „cu frâna de mână trasă” în domeniul digital.

„De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectele se văd în viața de zi cu zi a cetățenilor”, a transmis ministrul.

Critici dure: „Management defectuos și lipsă de transparență!”

Șeful de la Economie a adus acuzații grave privind modul în care a fost gestionată instituția, de la probleme financiare până la funcționarea defectuoasă a unor platforme esențiale.

Potrivit acestuia, conducerea ADR ar fi gestionat „dezastruos” finanțările, inclusiv proiecte strategice precum cloudul guvernamental, și ar fi lansat sisteme informatice cu erori majore, greu de utilizat de către cetățeni.

De asemenea, Darău a invocat lipsa de transparență și insubordonarea față de ministerul coordonator, precum și blocaje frecvente în platforme-cheie ale statului, cum ar fi Ghișeul.ro sau SEAP.

„Nu vorbim despre incidente izolate, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice”, a punctat acesta.

Noua conducere, Giulescu, numit prin decizia premierului

În locul lui Vlad a fost numit Aurel-Cătălin Giulescu, printr-o decizie semnată de premierul Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

Giulescu ocupa anterior funcția de consilier de stat în aparatul vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu, fiind numit în această poziție în luna aprilie.

„România trebuie să accelereze digitalizarea”

Ministrul Economiei a subliniat că schimbarea de la vârful ADR este doar primul pas într-un proces mai amplu de reformă.

Acesta a vorbit despre necesitatea accelerării transformării digitale și eliminării influențelor care ar fi blocat progresul în ultimii ani.

„Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere și de o accelerare reală și funcțională a transformării digitale în România”, a declarat Darău, adăugând că obiectivul este recuperarea întârzierilor majore în acest domeniu.

