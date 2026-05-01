Criză pe piața carburanților, OMV Petrom confirmă probleme punctuale în benzinării, cererea crescută golește stocurile!

Șoferii se pot confrunta cu lipsuri temporare la pompă, în contextul tensiunilor de pe piața petrolului.

Unele stații de carburanți din România pot rămâne temporar fără benzină sau motorină, pe fondul creșterii accelerate a cererii, a transmis OMV Petrom, unul dintre cei mai mari operatori din piață.

Reprezentanții companiei au precizat că aceste situații sunt punctuale și de scurtă durată, iar stațiile afectate sunt realimentate rapid. Potrivit acestora, cererea ridicată din ultimele zile a pus presiune pe stocurile locale, în special în contextul minivacanței de 1 Mai, conform Agerpres.ro.

„În unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid”, au transmis oficialii companiei.

Cererea crescută și diferențele de preț dau peste cap piața

Specialiștii din domeniu atrag atenția că nu este vorba despre o criză clasică de aprovizionare, ci despre un dezechilibru cauzat de mai mulți factori: diferențe de preț între rețele, alimentări preventive și o logistică suprasolicitată.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, avertizează că piața petrolului a intrat din nou într-o zonă de risc, iar efectele se resimt deja în buzunarele românilor. Potrivit acestuia, prețul motorinei ar putea urca în perioada următoare până la 9,4–9,6 lei pe litru.

„Piața nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susține expertul, explicând că tensiunile internaționale și volatilitatea prețului petrolului influențează direct piața locală.

Efect de turmă și golirea rapidă a stocurilor

Analiza arată că situațiile în care anumite benzinării rămân fără carburant sunt generate și de comportamentul consumatorilor. Atunci când o rețea are prețuri mai mici, șoferii migrează masiv, ceea ce duce la epuizarea rapidă a stocurilor.

Ulterior, apar reacții în lanț: imaginile cu pompe goale se răspândesc online, iar tot mai mulți șoferi aleg să alimenteze preventiv, amplificând problema.

În aceste condiții, specialiștii avertizează că astfel de episoade ar putea deveni mai frecvente, mai ales într-o piață tensionată, unde mecanismele normale de reglare prin preț funcționează mai greu.

Aproximativ 780 de stații în rețeaua grupului

Grupul OMV Petrom operează aproximativ 780 de benzinării în România și în țările învecinate, sub brandurile OMV și Petrom, fiind unul dintre principalii jucători din sectorul distribuției de carburanți.

Situațiile semnalate la nivel național, privind lipsuri temporare de carburanți pe fondul cererii ridicate, s-au resimțit și în Cluj-Napoca încă de weekendul trecut, când mai multe benzinării au rămas fără benzină și motorină.

Într-o stație Petrom din cartierul Mănăștur au fost afișate mesaje precum „NU avem Diesel. NU avem benzină”, după ce șoferii au alimentat masiv de teama scumpirilor, epuizând rapid stocurile locale. Fenomenul confirmă avertismentele privind dezechilibrele din piață, unde creșterea accelerată a cererii, diferențele de preț și efectul de panică pot genera blocaje punctuale, chiar dacă nu există o criză generalizată de aprovizionare.

