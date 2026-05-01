Primăria Cluj-Napoca lansează campania „Adoptă un prieten pe viață!” Emil Boc: „O viață schimbată pentru totdeauna!”

Câinii din adăpost vor fi prezentați pe stadion și în sălile de sport, în fața publicului.

Primăria Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Local și mai mulți parteneri instituționali și sportivi, a lansat campania „Adoptă un prieten pe viață!"

Primăria Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Local și mai mulți parteneri instituționali și sportivi, a lansat campania „Adoptă un prieten pe viață!”, un proiect care își propune să reducă abandonul animalelor și să crească numărul adopțiilor de câini fără stăpân din municipiu.

Primarul Emil Boc a transmis pe Facebook că această campanie este un exemplu de solidaritate și responsabilitate civică, subliniind că implicarea comunității și a cluburilor sportive poate face diferența pentru câinii fără stăpân. Edilul a încurajat clujenii să viziteze adăpostul de pe strada Bobâlnei și să adopte, arătând că fiecare gest contează în construirea unui oraș mai empatic și mai responsabil.

Inițiativa este derulată în baza unei hotărâri a Consiliului Local și vine ca o continuare a politicilor publice dedicate protecției animalelor. Programul vizează promovarea adopției câinilor găzduiți la Centrul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân de pe strada Bobâlnei, unde animalele sunt îngrijite, vaccinate și pregătite pentru a fi integrate în familii.

Sportivii devin ambasadori ai adopției

Un element nou al campaniei îl reprezintă implicarea cluburilor sportive locale, printre care FC Universitatea Cluj și U-BT Cluj-Napoca, care vor susține activ promovarea adopțiilor. Sportivii vor deveni ambasadori ai campaniei și vor contribui la creșterea vizibilității câinilor din adăpost.

În cadrul evenimentelor organizate pe Cluj Arena, BT Arena și Sala Sporturilor „Horia Demian”, câinii vor fi prezentați publicului, iar clujenii vor putea afla direct informații despre procedura de adopție.

Prima acțiune, la meciul „U” Cluj – FC Argeș

Debutul campaniei va avea loc sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 20:30, în cadrul meciului dintre FC Universitatea Cluj și FC Argeș. La stadion va fi amenajat un stand dedicat, unde reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor vor oferi informații despre adopție și sterilizare.

Înainte de startul partidei, fotbaliștii vor intra pe teren însoțiți de câinii disponibili pentru adopție, oferind astfel o vizibilitate directă animalelor și încurajând publicul să se implice.

„Adoptăm, nu cumpărăm”

Reprezentanții administrației locale transmit că fiecare adopție înseamnă o viață salvată și un pas spre o comunitate mai responsabilă. Clujenii sunt încurajați să viziteze adăpostul de pe strada Bobâlnei și să ofere o șansă animalelor fără stăpân.

Campania se va desfășura și în perioada următoare, prin acțiuni organizate în mai multe locații din oraș, autoritățile mizând pe implicarea comunității pentru a combate fenomenul abandonului.

