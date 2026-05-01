SOLD-OUT pentru „U” Cluj! Fanii au epuizat în timp record biletele pentru finala Cupei României.

Suporterii clujeni au demonstrat încă o dată că echipa lor nu joacă niciodată singură. În doar câteva ore, toate biletele pentru finala Cupei au dispărut.

Toate biletele destinate fanilor FC Universitatea Cluj pentru finala Cupa României au fost epuizate în prima zi de la punerea în vânzare, semn clar că „șepcile roșii” vor avea parte de susținere masivă la Sibiu.

Clubul antrenat de Cristiano Bergodi a confirmat oficial că tichetele alocate de Federația Română de Fotbal au fost vândute integral într-un timp record. „Toate biletele destinate suporterilor Universității Cluj pentru finala Cupei României au fost epuizate. Vă mulțumim pentru susținerea fantastică. Ne vedem la Sibiu!”, au transmis reprezentanții clubului.

Nici biletele pentru publicul larg nu au rezistat prea mult: cele aproximativ 3.000 de tichete puse în vânzare de FRF au fost cumpărate în doar câteva minute.

Finală cu miză istorică

Meciul dintre FC Universitatea Cluj și CS Universitatea Craiova se va disputa miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, la Sibiu. Pentru clujeni, miza este uriașă: ar putea cuceri primul trofeu după mai bine de șase decenii, ultima Cupă a României fiind câștigată în 1965.

Entuziasmul din oraș s-a văzut încă de la deschiderea caselor de bilete, unde suporterii au format cozi impresionante, dorind să fie parte dintr-un moment care poate intra în istoria clubului.

CITEȘTE ȘI: