CCR a declarat constituțională legea carea avantajează prosumatorii. Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Facturi mai mici la curent și gaz”.

Modificarea legislativă care îi ajută pe prosumatori a fost declarată constituțională de către CCR.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Victorie pentru prosumatori” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

„Victorie pentru prosumatori! Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate. Legea (PL-x nr 605/2023 - n.red.) pentru care am votat în Parlament intră în vigoare”, a spus Ovidiu Cîmpean, vineri, 1 mai 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Avantaje pentru prosumatori

Potrivit deputatului clujean, această leger înseamnă reguli mai corecte pentru românii care au investit din banii lor în panouri fotovoltaice:

Compensare cantitativă clară pentru cei cu instalații până la 200 kW.

Energia produsă într-un loc poate acoperi consumul din altul.

Facturare lunară. Vezi clar ce produci și ce consumi.

Pentru persoane fizice cu panouri până la 27 kW, banii rămași din surplusul de energie nu se mai pierd. Îi poți folosi pentru: facturile de curent de la alte case sau apartamente ale tale, oriunde în țară; factura de gaze

Facturi mai mici

„Singura condiție: să ai același furnizor. Fiecare casă cu panouri pe acoperiș înseamnă mai puțin gaz importat și o factură mai mică la sfârșitul lunii. Asta e independența energetică reală. PNL a votat pentru o Românie curată, sustenabilă și construită în jurul oamenilor”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

PL-x nr 605/2023 a fost votat miercuri, 15 octombrie 2025, în Parlamentul României.

Proiectul de lege - PL-x nr. 605/2023, care modifică Legea 123/2012 (cunoscută ca „Legea Prosumatorului”), adoptat de Camera Deputaților în octombrie 2025, introduce compensarea cantitativă între locuri de consum diferite pentru prosumatori, permițându-le să reducă facturile prin scăderea surplusului produs într-o locație din consumul alteia.

Ulterior, proiectul de lege a fost atacat la CCR de către președintele României, Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit miercuri, 29 aprilie 2026, că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale este constituțională.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali, cu majoritate de voturi, au respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012 este constituțională în raport cu criticile formulate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: