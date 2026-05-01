CCR a declarat constituțională legea carea avantajează prosumatorii. Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Facturi mai mici la curent și gaz”.

Modificarea legislativă care îi ajută pe prosumatori a fost declarată constituțională de către CCR.

Victorie pentru prosumatori! Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate. Legea (PL-x nr 605/2023 - n.red.) pentru care am votat în Parlament intră în vigoare”, a spus Ovidiu Cîmpean, vineri, 1 mai 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.


 

 


Avantaje pentru prosumatori

Potrivit deputatului clujean, această leger înseamnă reguli mai corecte pentru românii care au investit din banii lor în panouri fotovoltaice:

  • Compensare cantitativă clară pentru cei cu instalații până la 200 kW.
  • Energia produsă într-un loc poate acoperi consumul din altul.
  • Facturare lunară. Vezi clar ce produci și ce consumi.
  • Pentru persoane fizice cu panouri până la 27 kW, banii rămași din surplusul de energie nu se mai pierd. Îi poți folosi pentru: facturile de curent de la alte case sau apartamente ale tale, oriunde în țară; factura de gaze

Facturi mai mici

Singura condiție: să ai același furnizor. Fiecare casă cu panouri pe acoperiș înseamnă mai puțin gaz importat și o factură mai mică la sfârșitul lunii. Asta e independența energetică reală. PNL a votat pentru o Românie curată, sustenabilă și construită în jurul oamenilor”, a conchis Ovidiu Cîmpean.


PL-x nr 605/2023 a fost votat miercuri, 15 octombrie 2025, în Parlamentul României.

Proiectul de lege - PL-x nr. 605/2023, care modifică Legea 123/2012 (cunoscută ca „Legea Prosumatorului”), adoptat de Camera Deputaților în octombrie 2025, introduce compensarea cantitativă între locuri de consum diferite pentru prosumatori, permițându-le să reducă facturile prin scăderea surplusului produs într-o locație din consumul alteia.


Ulterior, proiectul de lege a fost atacat la CCR de către președintele României, Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit miercuri, 29 aprilie 2026, că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale este constituțională.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali, cu majoritate de voturi, au respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012 este constituțională în raport cu criticile formulate.

