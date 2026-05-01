Păcănelele, INTERZISE oficial în Câmpia Turzii. Singura excepție

Jocurile de noroc au fost interzise în municipiul Câmpia Turzii.

Jocurile de noroc, interzise în Câmpia Turzii

„Câmpia Turzii, oraș liber de păcănele. Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat, astăzi (ieri, 30 aprilie 2026 - n. red.), proiectul de hotărâre inițiat de Grupul Consilierilor Locali PNL (Sabin Ghemeș, Gheorghe Socaciu, Călin Crihălmeanu, Alexandru Socaciu, Finica Oaida, Gheorghe Iulian Rece, Sergiu Marius Rendeș) privind interzicerea activităților de cazino și jocuri de noroc în Municipiul Câmpia Turzii”, a transmis Primăria Câmpia Turzii, joi seara, 30 aprilie, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect de hotărâre, nici o activitate de tip cazino/jocuri de noroc / păcănele nu va mai fi licențiată pe teritoriul municipiului Câmpia Turzii.

„De asemenea, activitățile ale căror licențe încă sunt în vigoare nu vor mai beneficia de o prelungire a licenței. Astfel, odată cu expirarea ultimelor licențe de tip jocuri de noroc/cazino, Câmpia Turzii devine oraș liber de «păcănele»”, a mai transmis Primăria.

Singura excepție

„Excepție fac activitățile întreprinse de SC Loteria Română SA, al cărui regim juridic este reglementat prin lege specială. Această inițiativă marchează o victorie importantă împotriva dependenței de jocuri de noroc – un flagel al societății românești care face, zilnic, victime și expune cetățenii la pericole greu de imaginat”, se mai arată în comunicatul Primăriei.

CITEȘTE ȘI: