Magistrala Cluj – Oradea: A fost emisă autorizația de construire pe secțiunea defileului dintre Vadu Crișului și Poieni

Pot începe lucrările în teren la secțiunea Vadu Crișului – Poieni, parte din lotul 3 al căii ferate Cluj-Napoca – Oradea.

Foto: Asociația Pro Infrastructura - Facebook

Dacă sectorul Aleșd - Vadu Crișului, pe o distanță de circa 15 kilometri, este aproape gata pe un fir, pe defileu deocamdată natura este mult mai spectaculoasă decât șantierul.

„Aici va fi nevoie de consolidări extinse: timp și forță de muncă deloc de neglijat”, semnalează Asociația Pro Infrastructura într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La finalul lunii martie a fost emisă autorizația de construire pentru secțiunea defileului dintre Vadu Crișului și Poieni din cadrul magistralei feroviare Cluj-Oradea.

Astfel, lucrările pot începe în teren, însă este necesară o mobilizare bună pentru susținerea lucrărilor, semnalează Asociația Pro Infrastructura (API).

Spre exemplu, din imaginile video surprinse în teren, în zona Negreni se vede o porțiune cu șină și traverse vechi. Astfel, cel mai probabil acolo este vorba de un segment cu apărări de mal care nu va fi gata în termenele PNRR, avertizează sursa citată.

„Așteptăm mobilizarea promisă de asocierea spaniolo-turcească FCC-Gülermak care până acum a atacat doar zonele ușoare astfel încât să se atingă cerința renegociată din PNRR: în august 2026 sistemul șină-traversă să fie pus în teren pe jumătate din cei aproape 53 de kilometri ai lotului, adică pe vreo 26 km. CFR a raportat în martie 2026 un progres fizic de 19,7%, per total”, potrivit mesajului publicat de API pe Facebook.

Contractul pentru cei 52,74 kilometri între Aleșd și Poieni în valoare de 2,11 miliarde lei fără TVA a fost primul de pe cele 4 loturi ale liniei Cluj-Oradea care a fost semnat în toamna lui 2022 și prevede 6 luni de proiectare și alte 36 pentru execuția lucrărilor. Ordinul de începere a fost emis în ianuarie 2023.

Până la finalul lunii august, șantierul trebuie să depășească 50% pentru a bifa jalonul PNRR.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireș și Aghireș – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

În martie 2026, premierul Ilie Bolojan avertiza constructorii care lucrează la electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea că au la dispoziție un termen de patru luni pentru a intensifica lucrările pe segmentele critice, în caz contrar existând riscul unor corecții financiare de până la 200 de milioane de euro.

Obiectivul asumat este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene: 90% pe primele două loturi, 50% pe lotul 3 și 70% pe lotul 4, astfel încât întreaga magistrală să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

