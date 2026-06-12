Spectacol gratuit susținut de Gașca Zurli, duminică, la Iulius Mall Cluj (P)

Ce activități ai pregătit în acest weekend pentru copilul tău? Dacă încă nu știți cum să petreceți finalul de săptămână, vă așteptăm la Iulius Mall Cluj, unde Gașca Zurli va susține un spectacol dedicat copiilor și părinților. Participarea este gratuită pentru toți membrii familiei.

Duminică, 14 iunie 2026, sunteți așteptați cu mic și mare, în Iulius Parc, la un spectacol plin de emoție, zâmbete și momente de poveste. Maya, Mirela Rețegan și Gașca Zurli dau drumul distracției începând cu ora 19.00, când din boxe se va auzi „Am o căsuță mică”, „Aram Sam Sam” și multe alte cântecele îndrăgite de micul public.

Spectacolul este construit ca o experiență interactivă, în care cei mici sunt invitați să cânte, să danseze și să participe activ la jocuri și momente de poveste. Energia Găștii Zurli transformă fiecare moment într-o ocazie de a învăța prin joacă, de a râde și de a crea amintiri frumoase. Cântecelele trupei au la bază o componentă educativă, prin care copiii sunt încurajați să învețe prin joacă, voie bună și mișcare.

Iulius Mall este locul unde cei mici sunt așteptați cu o varietate de activități interactive, unde prinjocuri distractive își dezvoltă abilități esențiale. Sâmbătă, de la ora 11.00, are loc un nou atelier Bricks 4 Kidz, inspirat din lumea fotbalului, unde participanții vor transforma piesele LEGO® în trofee, mecanisme motorizate și alte construcții tematice. Accesul este gratuit și se face pe bază de înscriere accesând link-ul: https://bricks4kidz.com.ro/cluj/sports-fanatics-iulius-mall/.

La final, fiecare participant va primi un cadou surpriză. În plus, părinții vor putea afla mai multe despre taberele de vară Bricks 4 Kidz și îi vor putea înscrie pe cei mici la o vacanță plină de activități creative.

Vino în acest weekend la Iulius Mall și bucură-te împreună cu cel mic de universul copilăriei!