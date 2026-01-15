Maghiarii se bucură că se deschid noi autostrăzi în România: coridorul de mare viteză va facilita accesul în Transilvania

Anul 2026 poate reprezenta o etapă importantă pentru dezvoltarea comunităților maghiare din Transilvania în condițiile în care mai multe segmente de autostradă urmează să fie deschise traficului rutier.

2026 vine cu noi sectoare de drum deschise în zona Transilvaniei.

Astfel, zonele populate de maghiari vor mai ușor accesibile, notează publicația ungară VILÁGGAZDASÁG, citată de G4Media.ro

Conform estimărilor, 244 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres sunt așteptați să fie deschiși traficului în România în acest an.

Pentru zonele populate de maghiari, anul 2026 poate aduce o creștere a conectivității rutiere care se va traduce într-o creștere a investițiilor.

Astfel, conform unui scenariu optimist, câte o secţiune a autostrăzii A3 din nordul Transilvaniei și a autostrăzii A8 de la Târgu Mureș până în Moldova ar putea fi, de asemenea, finalizate în acest an.

Noi segmente de autostradă pe A3 și conexiune până la granița cu Ungaria

Pe Autostrada Transilvania (nord) este prevăzută încheierea lucrărilor pe o serie de segmente importante, precum:

*Poarta Sălajului–Zimbor - 12,24 km

*segmentul Zimbor–Nădăşelu, inclusiv viaductele din județul Cluj - 30,06 km

*secţiunea Chiribiş–Suplacu de Barcău - 26,35 km.

Coridor de mare viteză în Transilvania

Potrivit sursei citate, secțiunea Bihor–Chiribiş (28,55 kilometri) ar putea fi predată în decembrie 2026. Astfel, împreună cu secțiunea Suplacu de Barcău –Nuşfalău, ar fi posibilă circulația rutieră pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nuşfalău.

De asemenea, de la Poarta Sălajului și până în Ținutul Secuiesc se va putea circula pe patru benzi.

Coridorul de autostradă, pe o distanță de 150 km, va facilita semnificativ accesul spre interiorul Transilvaniei.

