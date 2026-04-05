Șantierul căii ferate Cluj - Oradea, jefuit chiar de muncitori

Mai multe materiale de construcții au fost furate de pe șantierul magistralei Cluj-Napoca - Oradea.

Astăzi, 5 aprilie 2026, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de delapidare.

„În urma verificărilor, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, respectiv materiale de construcții (majoritatea fier beton din ce se observă în imagini - n. red), asupra cărora există suspiciunea rezonabilă că provin din șantierul căii ferate (magistrala Cluj - Oradea, aflată în prin proces de reabilitare - n. red.). În continuare, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea cu exactitate a modalității de sustragere a bunurilor, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a anunțat, duminică, IPJ Cluj.

Perchezițiile au vizat o locație de cazare a unor muncitori, angajați ai societăților comerciale care desfășoară lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată, pe tronsonul Cluj-Napoca - Oradea.

