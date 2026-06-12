Ovidiu Cîmpean: „Legea finanțărilor multianuale pentru ONG-uri a fost promulgată!”

Organizațiile neguvernamentale din România vor putea beneficia de finanțări multianuale din partea autorităților publice, după ce legea care introduce acest mecanism a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial în data de 10 iunie.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean susține că modificarea legislativă privind finanțarea ONG-urilor răspunde unei probleme semnalate de ani de zile de sectorul neguvernamental: lipsa predictibilității financiare. | Foto: Valentina PRELIPCEA, monitorulcj.ro

Organizațiile neguvernamentale din România vor putea beneficia de finanțări multianuale din partea autorităților publice. Potrivit noilor prevederi, autoritățile publice vor putea acorda finanțări pe o perioadă de până la patru ani, prin acorduri-cadru și contracte subsecvente anuale.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean susține că modificarea legislativă privind finanțarea ONG-urilor răspunde unei probleme semnalate de ani de zile de sectorul neguvernamental: lipsa predictibilității financiare.

Legea finanțărilor multianuale pentru ONG-uri a fost promulgată

În prezent, multe organizații sunt nevoite să funcționeze cu bugete aprobate târziu și cu contracte semnate la câteva luni după începerea anului, ceea ce afectează implementarea proiectelor și planificarea activităților.

Noua lege urmărește să ofere o mai mare stabilitate financiară pentru proiectele derulate în domenii precum cultura, educația, serviciile sociale, sportul, activitățile pentru tineri, sănătatea comunitară sau incluziunea socială.

„Organizațiile care fac proiecte bune pentru comunitate erau obligate să funcționeze cu bugete aprobate târziu, contracte semnate târziu și fără predictibilitate. De acum, autoritățile publice vor putea acorda finanțări multianuale, pe maximum 4 ani”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

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Noua reglementare permite instituțiilor publice să își asume finanțarea unor proiecte pe termen mai lung, oferind organizațiilor posibilitatea de a planifica activități și investiții pe mai mulți ani.

Potrivit inițiatorilor, măsura va contribui la profesionalizarea sectorului neguvernamental și la dezvoltarea unor proiecte cu impact mai mare în comunități. „Nu este doar o modificare tehnică. Este o lege care ajută organizațiile serioase să construiască proiecte mai bune, pe termen mai lung și cu reguli clare”, a mai precizat deputatul clujean.

Legea intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial și oferă autorităților locale și centrale un nou instrument pentru susținerea proiectelor de interes public.

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