Raport EFOR: Partidele politice au primit amenzi de peste 6 milioane de lei. AUR conduce detașat la sumele confiscate!

Partidele politice, candidații independenți și mandatarii financiari au primit sancțiuni în valoare totală de peste 6,1 milioane de lei pentru încălcarea legislației privind finanțarea politică în anii 2024 și 2025.

Partidele politice, candidații independenți și mandatarii financiari au primit sancțiuni în valoare totală de peste 6,1 milioane de lei pentru încălcarea legislației privind finanțarea politică în anii 2024 și 2025. / Foto: Facebook - George Simion

Partidele politice, candidații independenți și mandatarii financiari au primit sancțiuni în valoare totală de peste 6,1 milioane de lei pentru încălcarea legislației privind finanțarea politică în anii 2024 și 2025, arată un nou raport publicat de Expert Forum (EFOR). Potrivit documentului, valoarea sumelor confiscate este însă mult mai mare, depășind 26 de milioane de lei.

Analiza realizată de EFOR arată că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a întocmit 928 de procese-verbale de constatare a contravențiilor, aplicate unui număr de 855 de entități distincte, inclusiv partide politice, mandatari financiari și candidați independenți, conform expertforum.ro.

AUR, pe primul loc la sume confiscate

Potrivit raportului, cea mai mare valoare a sumelor confiscate a fost înregistrată în cazul partidului Alianța pentru Unirea Românilor, care figurează cu confiscări totale de peste 18,6 milioane de lei. La mare distanță se află Partidul Național Liberal, cu confiscări de aproximativ 2,77 milioane de lei, și Uniunea Salvați România, cu aproape 486.500 de lei.

În ceea ce privește amenzile, AUR conduce și acest clasament, cu sancțiuni cumulate de 160.000 de lei, urmat de Partidul Oamenilor Tineri cu 145.000 de lei și USR cu 80.000 de lei.

Amenzile se plătesc rar integral

Raportul evidențiază că doar o mică parte din sancțiunile aplicate au fost efectiv achitate. Din cele 6,17 milioane de lei reprezentând amenzi, au fost plătiți aproximativ 450.000 de lei, adică doar 7% din total. În cazul confiscărilor, procentul este și mai mic: aproximativ 884.000 de lei din peste 26 de milioane de lei, echivalentul a doar 3%.

Experții EFOR susțin că actualul cadru legislativ nu este suficient de descurajator, deoarece multe sancțiuni sunt contestate sau executate cu dificultate. De asemenea, în 214 cazuri, AEP a sesizat Direcția Juridică pentru punerea în executare a sancțiunilor neachitate.

Călin Georgescu și Nicușor Dan, printre cei sancționați

Raportul menționează că fostul candidat independent Călin Georgescu a primit amenzi cumulate de 200.000 de lei, din care au fost plătiți 32.500 de lei. De asemenea, actualul președinte al României, Nicușor Dan, figurează cu sancțiuni totale de 85.000 de lei și sume propuse spre confiscare de peste 210.000 de lei, două dintre dosare fiind încă pe rolul instanțelor.

Potrivit EFOR, cele mai multe sancțiuni aplicate în perioada analizată au fost avertismente, respectiv 714 din totalul celor 928 de procese-verbale întocmite de AEP.

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