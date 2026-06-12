Cupa Transilvaniei aduce elita anduranței ecvestre la Tureni: Concurs spectaculos într-un peisaj natural unic din Cluj

Elita anduranței ecvestre se întâlnește la Tureni. Sâmbătă, 20 iunie, „Cupa Transilvaniei” va transforma Cheile Turenilor într-o arenă a rezistenței.

Cupa Transilvaniei aduce elita anduranței ecvestre la Tureni: Concurs spectaculos într-un peisaj natural unic din Cluj

Unul dintre cele mai importante concursuri de anduranță ecvestră din România va avea loc în județul Cluj.

Sâmbătă, 20 iunie 2026, comuna Tureni va găzdui „Cupa Transilvaniei”, competiție națională care aduce la start sportivi și cai din mai multe județe ale țării.

Cupa Transilvaniei aduce elita anduranței ecvestre la Tureni: Concurs spectaculos într-un peisaj natural unic din Cluj

Evenimentul se va desfășura pe platoul situat deasupra Cheilor Turenilor, într-un decor natural impresionant care oferă condiții ideale pentru probele de anduranță și, în același timp, o experiență deosebită pentru spectatori.

Elita anduranței ecvestre se întâlnește la Tureni. Sâmbătă, 20 iunie, „Cupa Transilvaniei” va transforma Cheile Turenilor într-o arenă a rezistenței.

Trasee de 40, 60 și 80 de kilometri

Organizat de Clubul Sportiv Senin și Clubul Hipic Taraxacum, cu sprijinul Federației Ecvestre Române și al autorităților locale - Primăria și Consiliul Local Tureni, concursul include trasee de 40, 60 și 80 de kilometri.

Participanții vor avea de parcurs distanțe solicitante, într-o disciplină care pune accent pe rezistență, strategie și colaborarea dintre călăreț și cal.

Startul primelor probe este programat la ora 08:00.

Pentru comunitatea locală, competiția reprezintă mai mult decât un eveniment sportiv. Evenimentul reprezintă o oportunitate de promovare a zonei Tureni și a Cheilor Turenilor, una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din apropierea municipiului Cluj-Napoca.

Anduranța ecvestră este considerată una dintre cele mai complexe discipline ale sportului ecvestru, succesul fiind determinat nu doar de viteză, ci și de gestionarea efortului pe distanțe lungi.

Intrarea la eveniment este liberă, iar organizatorii îi invită pe clujeni și pe turiști să petreacă o zi în natură, să descopere frumusețea sportului ecvestru și să urmărească o competiție care aduce la Tureni unii dintre cei mai valoroși practicanți ai acestei discipline.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv Senin și Clubul Hipic Taraxacum, în colaborare cu Federația Ecvestră Română și Consiliul Local Tureni, reunind concurenți din întreaga țară într-o competiție desfășurată într-unul dintre cele mai frumoase peisaje naturale din România.

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