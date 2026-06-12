Start TIFF.25. Vezi programul primei zile.

Clujul este pregătit pentru TIFF.25. Festivalul începe astăzi, 12 iunie 2026.

TIFF. 25 începe astăzi, 12 iunie 2026 | Foto: TIFF

A 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania începe astăzi, iar Clujul intră, pentru 10 zile, în ritmul celui mai mare eveniment dedicat filmului din România.

Start TIFF.25

Între 12 și 21 iunie, publicul are de ales dintre 210 filme din 49 de țări – 172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje –, proiectate în cinematografe, spații alternative și locații open-air din tot orașul.

Printre invitații speciali TIFF.25 se numără legendara actriță italiană Ornella Muti, actorii Aidan Gillen și Sam Riley, regizorul britanic Ben Wheatley, cineastul Corneliu Porumboiu și actrița Anda Onesa, alături de numeroase alte nume din industria de film.

Gala de deschidere din Piața Unirii este sold out, iar peste 3.500 de spectatori sunt așteptați să dea startul ediției aniversare.

În cadrul serii va avea loc premiera națională a filmului 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), în prezența echipei. Tot atunci, publicul va vedea în exclusivitate un fragment din NADIA (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu), documentarul aflat în lucru despre viața și cariera Nadiei Comăneci, programat să aibă premiera în 2027. Marea campioană va fi prezentă în Piața Unirii, alături de mama sa, prieteni apropiați și personalități din lumea filmului și a sportului.

Printre evenimentele deja sold-out se numără și experiențele gastronomice Film Food și Film Food în livadă, precum și cine-concertele Nopți albe (r. Boudewijn Koole) și Parisul doarme (r. René Clair).

Sâmbătă debutează proiecțiile din Competiția Oficială, secțiunea centrală a festivalului, care aduce în prim-plan unele dintre cele mai promițătoare voci ale cinematografiei contemporane.

Pe lângă expoziții și concerte, Muzeul de Artă găzduiește și Teen Spirit, programul TIFF conceput de tineri pentru tineri. Pe lângă competiția de filme jurizată de adolescenți, ediția din acest an propune un program extins de proiecții, ateliere, târguri analog, activități sportive, concerte, intervenții de artă urbană și întâlniri dedicate unor teme relevante pentru noua generație. Din acest weekend încep și proiecțiile filmelor incluse în secțiune.

Program TIFF.25, 12 iunie 2026

12.00: „Voi Vedea” - Cinema ARTA Cluj

12.15: „Fata lui Tata” - Universitatea Sapientia

12.30: „Fericire” - Cinema Victoria

13.15: „Farmecul Discret al Burgheziei” - Cercul Militar

14.00: Scurtmetraje Corneliu Porumboiu - Cinema ARTA Cluj

14.45: „Iarnă în Rusia” - Universitatea Sapientia

15.30: „Kika” - Cinema Florin Piersic

15.30: „Un Poet” - Cinema Victoria

15.45: „Animol” - Cercul Militar

16.00: „Lumea Fantomelor” - Casa de Cultură a Studenților

16.00: „Fotbal infinit” - Cinema ARTA Cluj

17.15: „Ca-n Povești” - Universitatea Sapientia

17.30: „Sâmbătă” - Cinema ARTA Cluj

18.00: „Mereu Iarnă” - Cinema Florin Piersic

18.00: „Când ai o mamă” - Cinema Victoria

18.00: „Triunghiul Morții” - Cinema Dacia Mănăștur

18.15: „Gaua” - Cercul Militar

18.30: „Pepi, Luci, Bom și multe alte fete” - Casa de Cultură a Studenților

19.30: „Încheiere” - Cinema ARTA Cluj

19.30: „Voință” - Cinema Mărăști

19.45: „Socoteli Neîncheiate” - Universitatea Sapientia

20.00: „Dragoste pe timp de război” - Cinema Victoria

20.30: „Fargo” - Cinema Florin Piersic

20.30: „Pământul Nimănui” - Cinema Dacia Mănăștur

20.45: Gala de deschiderea TIFF 2026: „3 Zile în Septembrie”

20.45: „Incidentul cu Pianul” - Cercul Militar

21.45: „În Bruges” - Iulius Parc Open Air

22.00: „Hedwig and The Angry Inch” - Cinema ARTA Cluj

22.15: „Balearic” - Universitatea Sapientia

22.30: „Tată” - Cinema Victoria

În primul weekend are loc și tradiționalul Weekend la Castel. Sâmbătă, de la ora 21.45, spectatorii sunt invitați la proiecția filmului Crăciun amar (Bitter Christmas), cel mai recent lungmetraj semnat de Pedro Almodóvar. Duminică, de la aceeași oră, Castelul Bánffy găzduiește proiecția specială Operațiunea Monstrul (r. Manole Marcus), organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la premieră. Evenimentul va avea loc în prezența a doi dintre actorii din film: Ovidiu Schumacher, recent distins cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, și Cristina Hoffman. Filmul va fi proiectat pe peliculă de 35mm, cu ajutorul unui proiector Kinoton, din ultimele generații de echipamente profesionale produse înainte ca cinematografele să facă trecerea aproape completă la proiecția digitală.

Weekendul de început TIFF este și un bun prilej pentru a face cunoștință cu două secțiuni nou-nouțe: The Pitch Black Anthology, dedicată comediilor negre – unde publicul va regăsi clasice precum Pepi, Luci, Bom și multe alte fete, debutul lui Pedro Almodóvar sau Fargo, al fraților Coen – și 25 Year Later, din care fac parte zece filme de top care au definit începutul de mileniu, care coincide și cu începuturile TIFF. Doar câteva titluri: Donnie Darko (r. Richard Kelly), Mulholland Drive (r. David Lynch), La Pianiste (r. Michael Haneke)

Cu filme, invitați de marcă și evenimente pentru toate gusturile, ediția aniversară TIFF va anima Clujul până pe 21 iunie. Programul complet este disponibil pe tiff.ro.

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