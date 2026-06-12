Intervenții în Apahida după ploaie. Primarul Cristina Belce face apel la responabilitatea cetățenilor.

În urma ploilor abundente (cod portocaliu), Primăriei Apahida a intervenit în comună pentru a decolmata și curăța șanțuri.

Intervenții în Apahida după ploaie | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

„În cursul zilei de ieri, 11 iunie 2026, Primăria Apahida a intervenit operativ pentru lucrări de decolmatare și curățare a șanțurilor și rigolelor în zona Tăușor și la intrarea în localitatea Dezmir”, a anunțat Primăria Apahida, vineri, 12 iunie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, această intervenție a fost necesară ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în cursul zilei, care au solicitat sistemele de preluare a apelor pluviale. Totodată, pentru a monitoriza situația din teren și a interveni prompt în caz de nevoie, un echipaj a asigurat permanența la intervenție, efectuând acțiuni de patrulare activă în localitățile Dezmir și Sânnicoară.

Apel la responsabilitatea cetățenilor

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, a făcut apel la responsabilitatea cetățenilor.

„Pentru ca aceste eforturi să fie cu adevărat eficiente și să evităm neplăcerile cauzate de fenomenele meteorologice, avem nevoie de implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Facem apel la spiritul civic al tuturor proprietarilor de imobile să asigure curățarea șanțurilor și a rigolelor aferente propriilor gospodării. O rigolă înfundată în dreptul unei singure proprietăți poate bloca fluxul de apă pentru o întreagă zonă, punând în pericol nu doar propria locuință, ci și pe cele ale vecinilor”, a spus Cristina Belce, citată în comunicat.

Cetățeților li s-a amintit că obligația de a-și curăța șanțurile și rigolele este prevăzută în HCL 138/2025 privind măsurile pentru buna gospodărire a comunei, care stipulează, printre altele, obligația cetățenilor de a asigura întreținerea și curățenia spațiilor din fața proprietăților, inclusiv a șanțurilor și podețelor aferente, asigurând astfel scurgerea fluentă a apelor și prevenirera inundațiilor.

Cetățeni trebuie să:

se asigure că nu există deșeuri, resturi vegetale sau materiale de construcție care să obtureze scurgerea apei.

curețe rigolele din fața casei înainte de perioadele cu precipitații abundente este cea mai eficientă metodă de a proteja bunurile și locuința dumneavoastră.

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