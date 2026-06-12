Piața volantă de la Cluj Arena, mutată temporar în parcarea Sălii Sporturilor

Piața volantă de la Cluj Arena se va muta sâmbătă, 13 iunie, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian în contextul desfășurării Sports Festival 2026.

Piața Volantă de la Cluj Arena, mutată temporar în parcarea Sălii Sporturilor|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Piața volantă organizată tradițional în zona Parcului Central din Cluj-Napoca, pe platoul situat între străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței, lângă Parcul Stadion, va fi relocată temporar – sâmbătă, 13 iunie - cu ocazia desfășurării Sports Festival, informează Primăria Cluj-Napoca.

Piața volantă de la Cluj Arena, mutată temporar în parcarea Sălii Sporturilor

Astfel, având în vedere faptul că în aceste zile la Cluj-Napoca se desfășoară evenimentul Sports Festival 2026, piața volantă din zona Parcului Central - platoul situat între străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței, lângă Parcul Stadion - se va muta sâmbătă, 13 iunie 2026, în parcarea Sălii Sporturilor Horea Demian.

Piața Volantă de la Cluj Arena, mutată temporar în parcarea Sălii Sporturilor|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Programul de funcționare rămâne neschimbat, între orele 07:00 și 16:00.

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