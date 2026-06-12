Amenzi de până la 12.000 de lei pentru românii care își deranjează vecinii. Nicușor Dan a promulgat legea!

Românii care dau muzica la volum ridicat, organizează petreceri zgomotoase sau tulbură liniștea vecinilor în timpul orelor de odihnă riscă sancțiuni mult mai dure.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care majorează amenzile pentru tulburarea liniștii publice, noile prevederi urmând să intre în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial. |Foto: Administrația Prezidențială a României - Facebook

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care majorează amenzile pentru tulburarea liniștii publice, noile prevederi urmând să intre în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Actul normativ prevede sancțiuni mai aspre atât pentru persoanele care produc zgomot excesiv în locuințe, cât și pentru cei care organizează evenimente private zgomotoase în apropierea zonelor de locuit, conform ziare.com.

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Amenzi dublate pentru încălcarea orelor de liniște

Potrivit noilor reglementări, persoanele care provoacă zgomote puternice, larmă sau folosesc aparatură muzicală la volum ridicat în locuințe, localuri ori în apropierea blocurilor și caselor vor putea fi amendate cu sume cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

În prezent, sancțiunile sunt cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Pentru cei care repetă fapta în termen de 72 de ore de la aplicarea primei sancțiuni, amenda poate ajunge între 4.000 și 6.000 de lei. Alternativ, autoritățile pot dispune efectuarea a 70-120 de ore de muncă în folosul comunității.

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Pedepse și pentru strigăte sau larmă

Legea menține sancțiunile și pentru alte forme de tulburare a liniștii publice, precum strigătele, scandalurile sau folosirea unor obiecte care produc zgomot.

În aceste cazuri, amenzile sunt cuprinse între 200 și 1.000 de lei, iar în situația repetării faptei în decurs de 72 de ore, sancțiunile cresc la valori între 1.000 și 3.000 de lei. De asemenea, contravenienții pot fi obligați să presteze între 50 și 100 de ore de activități în folosul comunității.

Petrecerile în aer liber, cele mai aspru sancționate

Cele mai mari amenzi îi vizează pe organizatorii de petreceri private desfășurate în corturi, foișoare, amenajări temporare sau alte spații neacoperite aflate în apropierea locuințelor.

Pentru astfel de evenimente însoțite de muzică la intensitate ridicată, sancțiunile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

În cazul repetării abaterii în termen de 72 de ore, amenda poate ajunge la un nivel record, între 6.000 și 12.000 de lei. În anumite situații, aceasta poate fi înlocuită cu efectuarea a 100-150 de ore de muncă în folosul comunității.

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De ce au fost majorate amenzile

Inițiatorii proiectului, parlamentari din PSD, PNL și USR, au argumentat că numărul reclamațiilor privind zgomotul și comportamentele care afectează confortul locuitorilor a crescut semnificativ în ultimii ani.

Potrivit expunerii de motive, actualele sancțiuni nu mai au un efect descurajator, iar tulburarea liniștii publice a devenit una dintre cele mai frecvente probleme semnalate de cetățeni.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Camera Deputaților în luna mai, cu 198 de voturi pentru, iar acum a fost promulgat de președintele Nicușor Dan.

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