Modernizarea căii ferate Cluj-Oradea: Pot începe lucrările pe ultimii 35 km întârziați ai secțiunii Poieni – Aleșd

Ministerul Transporturilor a emis, vineri, ultima autorizație de construire pentru magistrala feroviară Cluj – Oradea, proiect de 2 miliarde de euro finanțat din PNRR, potrivit anunțului făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Constructorii turci și spanioli pot începe lucrările pe ultimii 35 km întârziați ai tronsonului 3 Poieni – Aleșd, în defileul Crișului.

„Proiectarea acestui sector nevralgic a durat mult prea mult, lucru semnalat inclusiv de premierul Ilie Bolojan.

Printr-o implicare mult mai activă în ultimele săptămâni, am reușit să deblocăm proiectul și să emitem autorizația de construire.

Obiectivul nostru este clar: recuperarea întârzierilor și respectarea calendarului PNRR. Constructorii și-au asumat un progres fulminant facilitat printr-un furnicar de muncitori și utilaje în următoarele luni – iar noi vom fi alături de ei zi de zi, cu monitorizare strictă și plăți rapide”, susține Horațiu Cosma într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Până la finalul lunii august, șantierul trebuie să depășească 50% pentru a bifa jalonul PNRR.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireș și Aghireș – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

Obiectivul final pentru 2027: traseul dintre Cluj și Oradea va dura aproximativ 1,5 ore, cu trenuri noi, pe o linie modernizată pentru viteze de până la 160 km/h.

