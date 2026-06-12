Economie
Rata inflației ajunge la 11%: Scumpiri în lanț la energie, carburanți și alimente. Prețul chiriilor a crescut cu peste 43%.
Rata anuală a inflației a urcat în luna mai la 10,9%: românii se confruntă cu scumpiri în lanț la energie, carburanți și alimente.Rata inflației ajunge la 11%: Scumpiri în lanț la energie, carburanți și alimente. Prețul chiriilor a crescut cu peste 43%| Foto: monitorulcj.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, a urcat la 10,9%, arată datele Institutului Național de Statistică publicate vineri.
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Energia electrică, chiriile şi motorina au consemnat cele mai mari scumpiri.
Rata inflației ajunge la 11%: Scumpiri în lanț la energie, carburanți și alimente. Prețul chiriilor a crescut cu peste 43%.
Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% față de aceeași perioadă a anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar cafeaua cu peste 21%, în timp ce serviciile au înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,53%.
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Preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cele ale mărfurilor alimentare, cu 6,78%, potrivit INS.
Alimente: produse care au înregistrat cele mai mari scumpiri
Cele mai mari majorări de preţuri la produsele alimentare:
*cafea - majorare cu 21,12%
*ouă - creștere de preț de - 14,12%,
*carnea de bovine - 11,58%
*zahăr, produse zaharoase și miere de albine - 10,59%
*laptele de vacă - 11,98%
*pâine - 8,18%
*peștele proaspăt - 7,83%
*fructe proaspete - 7,04%
*carnea de pasăre - 6,88%.
*ulei - 6,11%,
*citrice - 3,66%,
*brânza de vacă - plus 5,61%.
La categoria băuturi alcoolice:
*bere - 7,98%,
*vin - 6,57%.
Mărfuri nealimentare
Cele mai însemnate creşteri de prețuri:
*tariful energiei electrice - plus 55,49%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.
*benzină - 30,55%
*motorină - 36,85%
*energia termică - 10,70%,
*cărțile, ziarele, revistele - 10,62%,
*detergenții - 10,19%,
*tutunul și țigările - 7,42%.
*articolele de igienă și cosmeticele - 7,14%
*prețul gazelor a crescut cu - 1,53%.
Chiriile – creștere de peste 43%
La categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la:
*chirii – plus 43,56%,
*tarifele la apă, canal și salubritate - 15,35%,
*reparații auto - 15,31%,
*serviciile de igienă și cosmetică - 14,72%
*serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte - 14,81%
*asistența medicală - 12,81%,
*transportul urban - 8,98%,
*transportul rutier - 13,18%
*servicii poștale - 9,65%.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
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