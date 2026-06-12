Elevii de clasa a VIII-a intră în vacanță. Calendarul Evaluării Naționale.

Vineri, 12 iunie, este ultima zi de școală pentru elevii de clasa a VIII-a. Prima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026 se va desfășura în 22 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a intră în vacanță. Calendarul Evaluării Naționale.|Foto: pixabay.com

Elevii de clasa a VIII-a încheie, vineri, anul școlar 2025-2026.

Vineri, 12 iunie, este şi termenul limită pentru secretariatele școlilor în vederea înscriererii la evaluarea naţională.

Pe 22 iunie, elevii vor începe examenele cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

Elevii de clasa a VIII-a intră în vacanță

Absolvenții clasei a VIII-a intră în vacanță vineri, 12 iunie, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională.

Pentru majoritatea elevilor însă, activitatea la clasă se va încheia o săptămână mai târziu - 19 iunie, iar perioada de vacanță va începe din 20 iunie.

Calendarul Evaluării Naționale

Evaluarea Națională

*10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

*12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

*22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

*24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

*26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

*1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

*2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

*4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

*8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Anul școlar 2026-2027 este programat să înceapă luni, 7 septembrie 2026.

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