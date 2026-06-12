Primarul din Turda, Cristian Matei, contestă decizia ANI după ce a fost declarat incompatibil: „E o aberație!”

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei (PNL), respinge concluziile Agenției Naționale de Integritate, care a constatat existența unei stări de incompatibilitate în perioada 2020-2024, și anunță că va contesta raportul în instanță.

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, respinge concluziile Agenției Naționale de Integritate, care a constatat existența unei stări de incompatibilitate în perioada 2020-2024. | Foto – Cristian Matei - Facebook

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, susține că va contesta în instanță raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), după ce inspectorii de integritate au constatat că s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 octombrie 2020 – 31 decembrie 2024.

Potrivit ANI, edilul ar fi obținut venituri în valoare de 10.003 lei din activități desfășurate în baza unui contract de asociere, în paralel cu exercitarea funcției de primar. Instituția consideră că situația încalcă prevederile Legii nr. 161/2003 și ale Codului Administrativ privind incompatibilitățile aleșilor locali.

Dacă raportul va rămâne definitiv, Cristian Matei riscă să își piardă funcția și să nu mai poată ocupa o funcție publică eligibilă timp de trei ani.

Contactat de monitorulcj.ro, primarul din Turda respinge însă concluziile inspectorilor de integritate și afirmă că este vorba despre venituri patrimoniale provenite dintr-o asociere începută cu mult înainte de a deveni edil.

„E o aberație! Situația la care se referă dânșii, 2020-2024, este din 2007. Era vorba de o asociere în participațiune”, a declarat Cristian Matei pentru monitorulcj.ro.

Primarul din Turda, Cristian Matei: „Am cumpărat acțiuni la o fostă companie de stat”

Potrivit primarului, asocierea are legătură cu fosta societate Metec din Turda, unde mai multe persoane fizice și juridice au cumpărat acțiuni în urma procesului de privatizare.

„Este un grup de persoane și firme care au achiziționat acțiuni în 2007. A fost o companie de stat. Am cumpărat acțiunile acestei companii și am subscris acțiuni la această societate”, a explicat edilul.

Acesta susține că nu a avut niciun rol activ în administrarea societății și că sumele încasate reprezintă venituri rezultate din deținerea participației.

„Spațiul a fost închiriat unei companii de mobilă și tot ce s-a realizat în această societate reprezintă venituri patrimoniale. Eu nu am avut nicio activitate în această societate. Este ca și cum ai fi acționar la o companie și beneficiezi de venituri sau de pierderi”, a spus Matei.

„Veniturile au fost declarate în fiecare an”

Cristian Matei afirmă că veniturile respective au fost declarate constant în declarațiile sale de avere încă de la începutul mandatului și consideră că ANI interpretează greșit legea.

„Articolul pe care îl invocă Agenția Națională de Integritate se referă la activități remunerate, adică la plata unei munci. Eu de acolo am doar venituri patrimoniale. Se confundă cu remunerația”, susține edilul.

Mai mult, acesta arată că nu a avut niciodată un raport de muncă asociat acestor venituri.

„Aceste venituri au fost declarate în declarația de avere. Sunt acolo. Nu figurează în Revisal și nu au legătură cu un contract de muncă”, a precizat primarul.

Va merge în instanță

Primarul din Turda spune că raportul ANI nu este definitiv și că va solicita instanței să analizeze situația.

„Sigur că voi ataca în instanță acest lucru. Agenția Națională de Integritate nu este un judecător. Emite un verdict care poate fi contestat și, cu siguranță, în instanță se va face diferența între veniturile patrimoniale și activitățile remunerate”, a declarat Cristian Matei pentru monitorulcj.ro.

Întrebat dacă situația îi afectează activitatea administrativă, edilul a transmis că își va continua mandatul și că își va apăra punctul de vedere prin toate mijloacele legale.

„Totul este în regulă, nu se întâmplă nimic. Eu voi acționa conform legii și îmi voi apăra punctul de vedere”, a conchis primarul municipiului Turda.

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