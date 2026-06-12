Echipa de Formula Student a UTCN a lansat oficial noul monopost electric care va reprezenta universitatea la competițiile europene din 2026

ART TU Cluj-Napoca, echipa de Formula Student a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a lansat oficial noul monopost electric de competiție, în cadrul unui eveniment organizat joi, 11 iunie 2026, în Aula Centenar a UTCN.

Întâlnirea a adus împreună reprezentanți ai conducerii universității și ai mediului academic, autorități locale, parteneri din mediul socio-economic, studenți și elevi, într-un eveniment dedicat prezentării noului monopost și a obiectivelor echipei pentru sezonul competițional 2026.

Vehiculul lansat astăzi va concura anul acesta la trei prestigioase competiții: Formula Student Balkans din luna iulie, pe circuitul T&T Karting Transilvania, Formula Student Germany, pe circuitul Hockenheimring, dar și la Formula Student Alpe Adria, pe circuitul de test Bugatti Rimac din Croația, în luna august. În competiții sunt testate atât performanțele monopostului prin probele dinamice, cât și cunoștințele tehnice ale membrilor.

„În urmă cu un an, am intrat întâmplător în clădirea de vizavi și am fost surprins să găsesc acolo zeci de studenți. Atunci am înțeles cu adevărat ce înseamnă pasiunea și dedicarea acestor tineri. Aici studenții își investesc energia, creativitatea și timpul pentru a transforma ideile în performanță. (...) Succesul unei astfel de echipe este rezultatul colaborării. Mă bucur să văd studenți și cadre didactice din mai multe facultăți care și-au dat mâna și au creat această echipă minunată, demonstrând că excelența se construiește prin pasiune și muncă”, a afirmat rectorul UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa.

Anul acesta performanța monopostului a fost îmbunătățită considerabil. Masa totală a acestuia a fost redusă de la 280 de kilograme la 239 de kilograme. Viteza maximă la care monopostul poate ajunge este de 80 km/h, iar autonomia este de 22–25 km, adaptată pentru proba dificilă de anduranță din cadrul competițiilor.

„În inginerie, puține momente sunt mai valoroase decât acela în care rezultatul unui proces de gândire, proiectare și validare devine realitate. În domeniul auto, satisfacția este cu atât mai mare cu cât produsul final nu este doar un obiect tehnic, ci un sistem complex, aflat în mișcare, în care performanța, precizia și siguranța trebuie să funcționeze împreună. În spatele unui astfel de rezultat se află cunoștințe solide, calcule, simulări, testări experimentale și numeroase etape de verificare. Atunci când toate acestea se întâlnesc cu energia, determinarea și ingeniozitatea unei echipe tinere, proiectul capătă o valoare aparte. Un monopost construit de studenți nu reprezintă doar un exercițiu tehnic. El este expresia unei pasiuni asumate, a muncii în echipă și a capacității de a transforma teoria în soluții concrete, funcționale și competitive”, a declarat prof. dr. ing. Bogdan Varga, coordonatorul ART TU Cluj-Napoca.

O noutate importantă a sezonului 2026 este dezvoltarea și integrarea unui pachet aerodinamic complet, format din aripă față, aripă spate, podea cu difuzor și tuneluri laterale, toate fabricate integral de membrii echipei din fibră de carbon. Mai mult decât atât, întregul sistem electric a fost reproiectat pentru a crește semnificativ performanța și modularitatea monopostului.

Monopostul este rezultatul muncii a peste 80 de studenți din cadrul tuturor programelor de studii oferite de UTCN, reușind să acopere toate activitățile echipei, de la proiectare mecanică, simulări complexe și fabricarea componentelor din materiale compozite până la construcția bateriei, managementul echipei și activitățile de promovare și strângere de fonduri.

„Acest proiect nu doar că ne pregătește pentru viața profesională, ci și pentru viața de adult, în care trebuie să luăm decizii dificile, să ne controlăm emoțiile și să comunicăm eficient cu cei din jur. Este un proiect care aduce împreună personalități diverse și studenți pasionați care își doresc să crească și să devină mai buni în fiecare zi. După 4 ani în această echipă, am învățat că nimic nu este imposibil și că suficientă încredere și determinare te pot ajuta să treci peste orice obstacol”, a adăugat Radu Mihai Popa, căpitanul echipei ART TU Cluj-Napoca.

Fondată în anul 2019, ART TU Cluj-Napoca a fost prima echipă din România care a dezvoltat un vehicul electric de curse specific Formula Student, ajungând în prezent la cel de-al patrulea monopost construit.

Acest proiect este posibil cu sprijinul unor companii precum Porsche Engineering România, în calitate de partener principal, CSi, INAS, BT Leasing, ESPRiT Engineering, Master Milling, Transilvania Mobility Hub, Marple și mulți alții.